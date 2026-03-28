IPL 2026: IPL പൂരത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ആദ്യ അങ്കം ആർസിബിയും ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ

ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യാന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും (RCB) സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമാണ് (SRH).
മത്സരം തസമയം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനൽ വഴിയും അതുപോലെ ജോയോ ഹോട് സ്റ്ററിലൂടെയും കാണാൻ കഴിയും. ഐപിഎൽ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ മുഖമുദ്ര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആണെങ്കിലും ഇത്തവണ ബിസിസിഐ ഐപിഎൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചമ്പ്യാന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ ഉദ്ഘാടന ആഘോഷം ഒഴിവാക്കിയത്.
ആർസിബി vs എസ്ആർഎച്ച്
കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് രജത് പാടിദാർ നയിക്കുന്ന ബെംഗളൂരു ടീം ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിന്റെ കരുത്തന്മാർ വിരാട് കോഹ്ലി, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ഫിൾ സാൾട്, ജേക്കബ് ബേത്തൽ എന്നിവരാണ്. പേസ് ബൗളിങ്ങിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ ജോഷ് ഹെസർവുഡ് ഇന്ന് കളിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ നിയമനടപടി നേരിടുന്ന യാഷ് ദയാൽ ഈ സീസണിൽ കളിക്കില്ലെന്നും ടീം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റ പാറ്റ് കമിൻസിന് പകരം ഇഷാൻ കിഷൻ നയിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദ് ടീം ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ എന്നിവരിലൂടെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടിനായി ശക്തമായ തയ്യാറെപ്പുകളിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടൂർണമെന്റിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടം മേയ് 31 ന് ബെംഗളൂരുവിൽ തന്നെയാണ്. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ കണക്ക് നോക്കിയാൽ മുൻപിൽ ഹൈദരാബാദ് തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 25 കളിയിൽ ഹൈദരാബാദ് 14 കളിയിലും ബെംഗളൂരു 11 കളിയിലുമാണ് ജയിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.