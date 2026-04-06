IPL 2026 RCB Vs CSK: വീണ്ടും തോൽവി, നാണംകെട്ട് ചെന്നൈ; ആർസിബിക്ക് 43 റൺസ് ജയം

ബെംഗളൂരു: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു 43 റൺസിന് ചെന്നൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഇതോടെ സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി വഴങ്ങിയ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായി. മറുവശത്ത്, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം ആഘോഷിച്ച ആർസിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
Make that in a row for the defending champions! #RCB puts on an absolute clinic to defeat #CSK by 43 runs in the Sunday blockbuster
SCORECARD #TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvCSK
— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബെംഗളൂരു നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 250 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് 19.4 ഓവറിൽ 207 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ എല്ലാ വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമായി.
50 റൺസ് നേടിയ സർഫറാസ് ഖാൻ മാത്രമാണ് ചെന്നൈ നിരയിൽ പൊരുതി നോക്കിയത്. സഞ്ജു സാംസൺ അടക്കമുള്ള മുൻനിര ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടത് ചെന്നൈക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് പരാജയപ്പെടുന്നത്.
