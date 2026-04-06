English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026 RCB Vs CSK: വീണ്ടും തോൽവി, നാണംകെട്ട് ചെന്നൈ; ആർസിബിക്ക് 43 റൺസ് ജയം

Challengers Bengaluru Wins By 43 Runs: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയത്തോടെ ആർസിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 6, 2026, 12:31 AM IST
  • സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി വഴങ്ങിയ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായി
  • ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് പരാജയപ്പെടുന്നത്

Read Also

  1. IPL 2025 RCB vs PBKS: കപ്പടിക്കാൻ കോലിപ്പട..! ആദ്യ കടമ്പ കടന്നു, പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് ഫൈനലിൽ; 8 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Vishu 2026
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
9
Shukra Budh Yuti
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ &#039;അതിവേഗ&#039; ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
6
Chandra Gochar 2026
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ 'അതിവേഗ' ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
ബെം​ഗളൂരു: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു 43 റൺസിന് ചെന്നൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതോടെ സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോൽവി വഴങ്ങിയ ചെന്നൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായി. മറുവശത്ത്, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം ആഘോഷിച്ച ആർസിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബെംഗളൂരു നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 250 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് 19.4 ഓവറിൽ 207 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ എല്ലാ വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമായി.

50 റൺസ് നേടിയ സർഫറാസ് ഖാൻ മാത്രമാണ് ചെന്നൈ നിരയിൽ പൊരുതി നോക്കിയത്. സഞ്ജു സാംസൺ അടക്കമുള്ള മുൻനിര ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടത് ചെന്നൈക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് പരാജയപ്പെടുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

IPL 2026RCB vs CSK

Trending News