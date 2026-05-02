ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ തകര്ത്ത് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ്. ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയമാണ് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സിന്റേത്. ജയ്പൂര്, സവായ് മന്സിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തില് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജസ്ഥാന് നിശ്ചിത ഓവറില് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 225 റണ്സാണ് നേടിയത്. 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 19.1 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഡൽഹി മറികടന്നത്.
അർധസെഞ്ചറി നേടിയ കെഎൽ രാഹുൽ (40 പന്തിൽ 75), പാത്തും നിസ്സങ്ക (33 പന്തിൽ 62), അശുതോഷ് ശർമ (15 പന്തിൽ 25) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് ഡൽഹിയുടെ വിജയം. തുടർച്ചയായ മൂന്നു പരാജയങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് വിജയവഴിയിലേക്ക് ഡൽഹി തിരിച്ചെത്തിയത്.
എട്ടു പോയിന്റുമായി ചെന്നൈയെ മറികടന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു കയറുകയും ചെയ്തു. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമതാകാനുള്ള അവസരമാണ് രാജസ്ഥാന് നഷ്ടമായത്. 12 പോയിന്റുമായി അവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 50 പന്തില് 90 റണ്സെടുത്ത റിയാന് പരാഗാണ് ടോപ് സ്കോറര്.
