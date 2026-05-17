/IPL 2026 RR vs DC: രാഹുൽ - അഭിഷേക് അർധ സെഞ്ച്വറിക്ക് മുന്നിൽ തകർന്ന് രാജസ്ഥാൻ; ഡൽഹിക്ക് 5 വിക്കറ്റ് ജയം

മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ ഓവറാണ് രാജസ്ഥാനെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതിൽ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചത്. കെഎൽ രാഹുൽ, അഭിഷേക് പോറൽ എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ച്വറികളും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ 5 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സ്. 194 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി 4 പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 193 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. 40 പന്തില് 53 റണ്സെടുത്ത ധ്രുവ് ജുറെലാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. റിയാന് പരാഗ് 26 പന്തില് 51 റണ്സെടുത്തു. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി 21 പന്തില് 46 റണ്സെടുത്ത് രാജസ്ഥാന് മികച്ച തുടക്കം നൽകി.
15ാം ഓവർ വരെ തകർത്തടിച്ച രാജസ്ഥാന് അതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രഹരമേൽക്കുകയായിരുന്നു. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പതിനഞ്ചാം ഓവറാണ് കളി ആകെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചത്. ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തില് റിയാന് പരാഗിനെ അക്സർ പട്ടേലിന്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർക്ക് രാജസ്ഥാന് ആദ്യ പ്രഹരം നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ഡൊണോവന് ഫെരേരയെയും പുറത്താക്കിയതോടെ ആർആർ ഒന്നു കുലുങ്ങി. അതേ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ രവി സിംഗിനെയും സ്റ്റാർക്ക് തന്റെ പന്തിലൂടെ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. 220 സ്കോർ എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കരുതിയ രാജസ്ഥാനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ഓവറായിരുന്നു സ്റ്റാർക്കിന്റേത്.
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (9 പന്തില് 12), ഡൊണോവന് ഫെരേര(0), രവി സിംഗ് (4), ശുഭം ദുബെ (9 പന്തില് 5), ഇംപാക്ട് സബ്ബായി ഇറങ്ങിയ ദാസുന് ഷനക (8 പന്തില് 10) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. ഡല്ഹിക്കായി മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്ക് 40 റണ്സ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റെടുത്തു. മാധവ് തിവാരിയും ലുങ്കി എന്ഗിഡിയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് കെഎൽ രാഹുൽ അഭിഷേക് പോറൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 42 പന്തില് 56 റണ്സെടുത്ത കെ എല് രാഹുലാണ് ഡല്ഹിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. അഭിഷേക് പോറല് 31 പന്തില് 51 റണ്സെടുത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേല് 18 പന്തില് 34 റണ്സ് നേടിയും അശുതോഷ് ശര്മ 5 പന്തില് 18 റണ്സുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
ജയത്തോടെ 13 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 12 പോയിന്റ് നേടി 7ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി. പ്ലേ ഓഫിലെത്താനുള്ള നേരിയ സാധ്യത നിലനിര്ത്തുകയാണ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ഡൽഹി ചെയ്തത്. രാജസ്ഥാൻ 12 പോയിന്റുമായി 5ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുന്നു. സാഹില് പരാഖ് 8 പന്തില് 9 റൺസും ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് 6 പന്തില് 4 റൺസും ഡേവിഡ് മില്ലർ 6 പന്തില് 9 റൺസും നേടി പുറത്തായതോടെ പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് അവസാന ഓവറിൽ വിജയം സമ്മാനിച്ചത് അശുതോഷ് ആണ്. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി ജോഫ്ര ആര്ച്ചറും ബ്രിജേഷ് ശര്മയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
