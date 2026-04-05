English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
IPL 2026 RR vs GT: രാജസ്ഥാന് രണ്ടാമത്തെ ജയം; ​ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ 6 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി

രവി ബിഷ്ണോയി ആണ് കളിയിലെ താരം. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി നാല് വിക്കറ്റാണ് രവി നേടിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 5, 2026, 06:18 AM IST
Trending Photos

അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം സ്വന്തമാക്കി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്. 6 റൺസിനാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ജയം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 210 റൺസ് ആണ് നേടിയത്. ധ്രുവ് ജുറലാണ് ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 42 പന്തില്‍ 75 റണ്‍സാണ് ജുറലിന്റെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത രവി ബിഷ്‌ണോയ് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച്.

Add Zee News as a Preferred Source

യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍ (36 പന്തില്‍ 55), വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷി (18 പന്തില്‍ 31) എന്നിവരും രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഷിംറോണ്‍ ഹെറ്റ്‌മെയർ (18), റിയാന്‍ പരാഗ് (8), ഡോണോവന്‍ ഫെരേര (1), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (7), ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ (1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. ഇതോടെ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമതായിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ. 

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 204 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. 44 പന്തില്‍ 73 റണ്‍സ് നേടിയ സായ് സുദര്‍ശനാണ് ​ഗുജറാത്തിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന് പകരം ടീമിലെത്തിയ കുമാര്‍ കുശാഗ്ര (18) - സായ് സുദര്‍ശന്‍ കൂട്ടുകെട്ട് ​ഗുജറാത്തിനെ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റില്‍ 78 റണ്‍സാണ് ഇവർ നേടിയത്. എട്ടാം ഓവറില്‍ കുശാഗ്രയുടെ വിക്കറ്റെടുത്തത് രാജസ്ഥാൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി. തുടര്‍ന്നെത്തിയ ജോസ് ബട്‌ലര്‍ (26) സായ് സുദർശനൊപ്പം ചേർന്ന് 29 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

എന്നാല്‍ 11-ാം ഓവറില്‍ സായ് ക്രീസ് വിട്ടതോടെ ഗുജറാത്തിന്റെ തകര്‍ച്ചയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ബട്‌ലറുടെ വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി. ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ് (3), വാഷിംഗ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ (4), രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയ (12), ഷാരുഖ് ഖാന്‍ (11), റാഷിദ് ഖാന്‍ (24), കഗിസോ റബാദ (23) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IPL 2026RR vs GTഐപിഎൽ 2026രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്​ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

Trending News