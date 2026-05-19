IPL 2026 RR vs LSG: സൂര്യവൻഷി 'വൈഭവം'; പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തി രാജസ്ഥാൻ, ലഖ്നൗവിനെതിരെ 7 വിക്കറ്റ് ജയം

അഞ്ച് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ച് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തിയത്.
ജയ്പൂർ: ഐപിഎല്ലിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തി. 221 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ 19.1 ഓവറിൽ ജയം നേടി. വൈഭവ് ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 7 ഫോറും 10 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 38 പന്തിൽ 93 റൺസ് ആണ് വൈഭവ് നേടിയത്.
ടോസ് നേടിയ രാജസ്ഥാൻ ലഖ്നൗവിനെ ബാറ്റിംഗിനയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ലഖ്നൗ 20 ഓവറിൽ 220 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് യശസ്വി ജയ്സ്വാളും (23 പന്തിൽ 43), വൈഭവും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 6.3 ഓവറിൽ ആകാശ് സിംഗിന്റെ പന്തിൽ ജയ്സ്വാളിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോൾ രാജസ്ഥാന്റെ സ്കോർ 75 ആണ്. തുടർന്നെത്തിയ ധ്രുവ് ജുറലും (38 പന്തിൽ 53) വൈഭവ് ചേർന്നും ടീം സ്കോർ ഉയർത്തി.
തുടർന്ന് മൊഹ്സിൻ ഖാന്റെ 15ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ സൂര്യവൻഷിയുടെ വിക്കറ്റ് വീണു. അബ്ദുൾ സമദ് ആണ് ക്യാച്ചെടുത്തത്. തുടർന്നെത്തിയ പ്രെട്ടോറിയസ് 6 പന്തിൽ 7 റൺസ് എടുത്ത് ഔട്ടായി. പിന്നാലെ ഡോണോവൻ ഫെരേരയും (10 പന്തിൽ 16) ജുറലും ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ലഖ്നൗ നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 220 റണ്സെടുത്തു. മിച്ചല് മാര്ഷും (57 പന്തിൽ 96) ജോഷ് ഇംഗ്ലിസും (29 പന്തിൽ 60) ചേർന്ന് പവർ പ്ലേയിൽ തന്നെ ടീമിനെ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ ബൗളർമാരെയെല്ലാം അടിച്ചു പറത്തി ഇരുവരും 6 ഓവർ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ടീം 83 റൺസിലെത്തി. ഒമ്പതാം ഓവറില് യുവ സ്പിന്നര് യാഷ് രാജ് പുഞ്ച ആണ് ഇംഗ്ലിസിനെ പുറത്താക്കുന്നത്. 109 റൺസ് ആണ് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ പിറന്നത്. നിക്കോളാസ് പുരാന് 11 പന്തില് 16 റണ്സെടുത്തു. യാഷ് തന്നെയാണ് പരാന്റെ വിക്കറ്റും എടുത്തത്. അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തില് റിഷഭ് പന്ത് (23 പന്തുകളില് 35) റണ്ണൗട്ടായി. ആയുഷ് ബദോനി ബൗള്ഡായി. രാജസ്ഥാനായി ജോഫ്ര ആർച്ചർ ഒരു വിക്കറ്റെടുത്തു.
