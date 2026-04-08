  • IPL 2026 RR vs MI: അടിപതറി മുംബൈയും; രാജസ്ഥാന് 27 റൺസിന്റെ ജയം, പോയിന്റെ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്

IPL 2026 RR vs MI: അടിപതറി മുംബൈയും; രാജസ്ഥാന് 27 റൺസിന്റെ ജയം, പോയിന്റെ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്

യശസ്വി ജയ്സ്വാളും വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയും ചേർന്ന് രാജസ്ഥാന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:46 AM IST
  • ജയ്സ്വാൾ ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
  • 32 പന്തിൽ 77 റൺസാണ് ജയ്സ്വാളിന്റെ സ്കോർ.

IPL 2026 RR vs MI: അടിപതറി മുംബൈയും; രാജസ്ഥാന് 27 റൺസിന്റെ ജയം, പോയിന്റെ ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്

ഗുവാഹത്തി: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. മഴ മൂലം കളി 11 ഓവറാക്കി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിം​ഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് മികച്ച തുടക്കമാണ് യശസ്വി ജയ്സ്വാളും വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയും ചേർന്ന് നൽകിയത്. ജയ്സ്വാൾ ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 32 പന്തിൽ 77 റൺസാണ് ജയ്സ്വാളിന്റെ സ്കോർ. 4 സിക്സും 10 ഫോറും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. 

വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി 5 സിക്സും 1 ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 14 ബൗളിൽ 39 റൺസ് നേടി. ആദ്യമായി ജസ്പ്രീത് ബുംമ്രയുടെ പന്തിനെ നേരിട്ട വൈഭവ് സിക്സർ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് തുടക്കമിട്ടത്. ശേഷം വന്ന ധ്രുവ് ജുറൽ 3 പന്തിൽ 2 റൺസ് മാത്രം എടുത്ത് മടങ്ങി. റിയാൻ പരാ​ഗ് 10 പന്തിൽ 20 റൺസ് എടുത്ത് ക്രീസ് വിട്ടു. ഹെറ്റ്മയർ 7 പന്തിൽ 6 റൺസ് എടുത്ത് ഔട്ടാകാതെ നിന്നു. മുംബൈക്കായി അലൻ ​ഗസൻഫർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും, ശർദുൽ താക്കൂർ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി.

അതേസമയം 151 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മുംബൈക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അടിപതറുകയായിരുന്നു. നമൻ ധീർ (13 പന്തിൽ 25), ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് (8 പന്തിൽ 25) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് മുംബൈയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇവരെ കൂടാതെ തിലക് വർമ (10 പന്തിൽ 14) മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടന്നത്. റയാൻ റിക്കൾട്ടൺ (8), രോഹിത് ശർമ്മ (5), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (6), ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ (9), ഷാർദുൽ താക്കൂർ (8), ദീപക് ചഹാർ (6), ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട് (1), ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര (5) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്നിം​ഗ്സ്. 

രാജസ്ഥാനായി ജൊഫ്ര ആർച്ചർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, സന്ദീപ് ശർമ്മ, ബർ​ഗർ എന്നിവർ രണ്ട് വീക്കറ്റുകൾ വീതവും, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

