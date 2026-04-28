IPL 2026 RR vs PBKS: പഞ്ചാബിനെ തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്; ജയം 6 വിക്കറ്റിന്

IPL 2026 RR vs PBKS: ഈ സീസണിലെ പഞ്ചാബിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണ് ഇന്നത്തേത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 28, 2026, 11:25 PM IST
  • പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 223 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ 19.2 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി.
  • തോറ്റെങ്കിലും 13 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
  • ആറാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ രാജസ്ഥാൻ 12 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

ഐപിഎല്ലിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെ തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ജയം. പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 223 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ 19.2 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി. ഈ സീസണിലെ പഞ്ചാബിന്റെ ആദ്യ തോൽവിയാണ് ഇന്നത്തേത്. തോറ്റെങ്കിലും 13 പോയിന്റുള്ള പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ആറാം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ രാജസ്ഥാൻ 12 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഡൊണോവന്‍ ഫെരേരയാണ് രാജസ്ഥാന്‍റെ ടോപ് സ്കോറര്‍

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഡോനോവൻ ഫെരേരയും യശസ്വി ജയ്സ്വാളും രാജസ്ഥാന് വേണ്ടി അർധ സെഞ്ചറികൾ സ്വന്തമാക്കി. 26 പന്തുകളിൽനിന്ന് ഡോനോവൻ ഫെരേര 52 റൺസും 27 പന്തുകളിൽ ജയ്സ്വാൾ 51 റൺസും സ്കോർ ചെയ്തു. വൈഭവ് സൂര്യവംശി (16 പന്തിൽ 43), ശുഭം ദുബെ (12 പന്തിൽ 31) എന്നിവരാണ് രാജസ്ഥാന് സ്കോർ സമ്മാനിച്ച മറ്റു പ്രധാനികൾ. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുക്കുകയായിരുന്നു. 22 പന്തിൽ 62 റൺസടിച്ച മധ്യനിര താരം മാർകസ് സ്റ്റോയ്നിസാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.

