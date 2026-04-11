  • IPL 2026 RR vs RCB: രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ജയം; റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ തകര്‍ത്തത് 6 വിക്കറ്റിന്

IPL 2026 RR vs RCB: രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ജയം; റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ തകര്‍ത്തത് 6 വിക്കറ്റിന്

IPL 2026 RR vs RCB: വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയാണ് പ്ലേയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:02 AM IST
  • ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ആര്‍സിബി ഉയര്‍ത്തിയ 202 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം രാജസ്ഥാന്‍ 18 ഓവറില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു.
  • വൈഭവ് 26 പന്തില്‍ 78 റണ്‍സടിച്ചപ്പോള്‍ 43 പന്തില്‍ 81 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ധ്രുവ് ജുറെല്‍ രാജസ്ഥാന്‍റെ ടോപ് സ്കോററായി

IPL 2026 RR vs RCB: രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ജയം; റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ തകര്‍ത്തത് 6 വിക്കറ്റിന്

ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ജയം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്താണ് രാജസ്ഥാന്‍ ജയിച്ചു കയറിയത്. വൈഭവ് സൂര്യവൻഷിയാണ് പ്ലേയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ആര്‍സിബി ഉയര്‍ത്തിയ 202 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം രാജസ്ഥാന്‍ 18 ഓവറില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു.

വൈഭവ് 26 പന്തില്‍ 78 റണ്‍സടിച്ചപ്പോള്‍ 43 പന്തില്‍ 81 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ധ്രുവ് ജുറെല്‍ രാജസ്ഥാന്‍റെ ടോപ് സ്കോററായി. ജയത്തോടെ രാജസ്ഥാന്‍ നാലു കളികളില്‍ 8 പോയന്‍റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലീഡുയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ മൂന്ന് കളികളില്‍ നാലു പോയന്‍റുമായി ആര്‍സിബി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

