IPL 2026 RR vs SRH: 'വൈഭവ്' വെടിക്കെട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് വീണു; രാജസ്ഥാൻ ക്വാളിഫയറിൽ, ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് ഇനി ഒരു കടമ്പ കൂടി!

Ipl 2026: ഫൈനലിലെത്താൻ രാജസ്ഥാന ്ഒരു കടമ്പ കൂടി കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാം ക്വാലിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെയാണ് ടീം നേരിടേണ്ടത്.
ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദിനെ തകർത്ത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 243 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഹൈദരബാദിന് 19.2 ഓവറിൽ 196 റൺസ് നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. രാജസ്ഥാൻ 47 റൺസിന്റെ ജയമാണ് നേടിയത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസ് എടുത്തു. വൈഭവ് സൂര്യൻവംശിയുടെ (29 പന്തിൽ 97) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിലാണ് രാജസ്ഥാൻ വമ്പൻ സ്കോർ നേടിയത്. 12 സിക്സും 5 ഫോറും അടങ്ങുന്നതാണ് വൈഭവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. എലിമിനേറ്ററിൽ സിക്സറുകളുടെ ‘മഹാരാജ’യായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി എന്ന പതിനഞ്ചുകാരൻ.
Heartbreak at 97— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
But the knock will remain in our hearts forever
ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടോട്ടലാണിത്. കൂടാതെ പ്ലേഓഫിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ടോട്ടലുമാണിത്. ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഇന്നലെ ആർസിബി ഗുജറാത്തിനെതിരെ നേടിയ 254/5 ആണ് ഒന്നാമത്. വൈഭവിനെ കൂടാതെ ധ്രുവ് ജുറേലും (21 പന്തിൽ 50) അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. അവസാന ഓവറുകളിൽ രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റർമാരുടെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ സൺറൈസേഴ്സ് ബോളർമാർക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്കോർ ഈ നിലയ്ക്ക് നിന്നത്.
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (29 പന്തിൽ 29), റിയാൻ പരാഗ് (12 പന്തിൽ 26) ദസുൻ ശനക (3 പന്തിൽ 5), ഡൊണോവൻ ഫെരേര (9 പന്തിൽ 12), ജോഫ്ര ആർച്ചർ (5 പന്തിൽ 4), നാന്ദ്ര ബർഗർ (1 പന്തിൽ 1) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ബാറ്റർമാരുടെ സ്കോറുകൾ. രവീന്ദ്ര ജഡേജ (9 പന്തിൽ 12*), സുശാന്ത് മിശ്ര (3 പന്തിൽ 1*) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി പ്രഫുൽ ഹിൻഗെ 3 വിക്കറ്റും ഈഷൻ മല്ലിംഗ, ശിവാംഗ് കുമാർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.
Dominant with the bat— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് തുടക്കം തന്നെ പാളുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറിലെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ സംപൂജ്യനായി മടങ്ങിയതോടെ ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങി. പിന്നാലെയെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷനും (11 പന്തിൽ 33) ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ഓവറിലെ 5ാമത്തെ പന്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനും വീണു. ശേഷം എത്തിയ സ്മരൺ രവിചന്ദ്രനും (4 പന്തിൽ 1) തിളങ്ങാനായില്ല. തുടർന്ന് ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസനും ട്രാവിസും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തുന്നതിനിടെ ഹെഡിന്റെ (8 പന്തിൽ 17) വിക്കറ്റും വീണു.
പിന്നാലെ ഏഴാം ഓവറിൽ ക്ലാസനും (10 പന്തിൽ 18) ക്രീസ് വിട്ടതോടെ ഹൈദരാബാദ് 81/5 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി– സലിൽ അറോറ സഖ്യമാണ് 56 റണ്ഡസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ 11–ാം ഓവറിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ റെഡ്ഡിയെ വീഴ്ത്തി ഹൈദഹാബാദിന്റെ പ്രതീക്ഷ തകർത്തു.
#TATAIPL | #Eliminator | #SRHvRR— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
പിന്നാലെത്തിയെ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (2 പന്തിൽ 1) സുശാന്ത് മിശ്രയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. അധികം വൈകാതെ സലിൽ അറോറയും (21 പന്തിൽ 35) ക്രീസ് വിട്ടു. ഈഷൻ മല്ലിംഗ (8 പന്തിൽ 5), ശിവാംഗ് കുമാർ (24 പന്തിൽ 27) എന്നിവർ കൂടി പുറത്തായതോടെ 19.2 ഓവറിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചു.
രാജസ്ഥാനായി ആർച്ചർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും, നാന്ദ്ര ബർഗർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സുശാന്ത് മിശ്ര എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. യഷ് രാജ് പുഞ്ച ഒരു വിക്കറ്റെടുത്തു. മെയ് 29ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ എതിരാളികൾ.
