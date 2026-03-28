IPL 2026: മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് നിരാശ; 'തല'യില്ലാതെ സിഎസ്കെ ​ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, ധോണിക്ക് പരിക്ക്! പകരം സഞ്ജുവോ കാർത്തിക്കോ?

ഐപിഎൽ 2026 തുടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന് വൻ തിരിച്ചടി. ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തല, എംഎസ് ധോണി സീസണിന്റെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച കളിക്കില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കാലിലെ പേശികൾക്കേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്നാണ് ധോണി സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച നഷ്ടമാകുന്നത്. സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സിഎസ്കെ ആരാധകർക്ക് ഇത് വലിയ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ധോണിക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ ധോണിയുടെ അവസാന സീസണായിരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 'ROAR 26' ഫാൻ ഇവന്റിൽ ധോണി തന്റെ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നിലവാരം കുറയുന്നുവെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. കാൽമുട്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
Official Statement
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
Get well soon, Thala!
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
ധോണിക്ക് പകരം ആര്?
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സീസണിലെ ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെയാണ് സിഎസ്കെ ആദ്യം നേരിടുക. ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച ധോണി കളിക്കില്ല എന്നുറപ്പായതോടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആരായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ധോണിക്ക് പകരം സഞ്ജു സാംസൺ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആയേക്കും എന്നാണ് സൂചന. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിന്ന് സിഎസ്കെയിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷമുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്. അതിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആയി തന്നെ സഞ്ജു തുടക്കമിട്ടേക്കും എന്നാണ് സൂചന.
Also Read: IPL 2026: ചിന്നസ്വാമിയിൽ ഇന്ന് പൂരം കൊടിയേറും! ബെംഗളൂരുവിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; ഐപിഎൽ കാണാൻ പോകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ...
രാജസ്ഥാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സഞ്ജു സാംസൺ. രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും സാം കറനെയും രാജസ്ഥാന് നൽകി കൊണ്ടാണ് സിഎസ്കെ സഞ്ജുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവും ജഡേജയും അവരുടെ മുൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെയാണ് നേരിടുന്നത്.
ഐപിഎൽ മെഗാ ലേലത്തിൽ 14.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് സിഎസ്കെ സ്വന്തമാക്കിയ മറ്റൊരു താരമാണ് കാർത്തിക് ശർമ്മ. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 19 കാരനായ കാർത്തിക്കിനെ എം.എസ്. ധോണിയുമായാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. കാർത്തിക്കിന്റെ അപാരമായ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് കഴിവുകളും ലോവർ ഓർഡർ ബാറ്റിംഗുമാണ് ഈ താരതമ്യപ്പെടുത്തലിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ധോണി ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങില്ല എന്നുറപ്പായതോടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിൽ കാർത്തിക് ശർമ്മയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
