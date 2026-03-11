English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • IPL 2026: ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ! ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ അങ്കം ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ്; സഞ്ജുവിന്റെ സിഎസ്കെയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടത് രാജസ്ഥാനെ!

IPL 2026: ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ! ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ അങ്കം ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ്; സഞ്ജുവിന്റെ സിഎസ്കെയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടത് രാജസ്ഥാനെ!

ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുക. ആദ്യ 20 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 09:45 PM IST
  • ആദ്യ 20 ദിവസത്തേക്കുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ബാക്കി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Read Also

  1. Under 23 Womens One Day Trophy: അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയുമായി നിത്യ ലൂർദ്ദ്; ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് രണ്ട് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം

Trending Photos

Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ
10
Donald Trump
Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Elephant Statue Vastu Tips: കോടീശ്വരനാകണോ? ഈ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വച്ചോളൂ..!
6
Elephant Statue
Elephant Statue Vastu Tips: കോടീശ്വരനാകണോ? ഈ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വച്ചോളൂ..!
IPL 2026: ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ! ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ അങ്കം ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ്; സഞ്ജുവിന്റെ സിഎസ്കെയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടത് രാജസ്ഥാനെ!

ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് ഈ മാസം 28ന് തുടക്കമാകുന്നു. ബെം​ഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുക. റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു - സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ആർസിബി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആദ്യ 20 ദിവസത്തേക്കുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മത്സരങ്ങള്‍ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും യാത്രാ-താമസ സൗകര്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം. 

Also Read: ICC: ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ; ഐസിസി ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഐപിഎൽ 2026: ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരക്രമം
 
മാർച്ച് 28 - ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ് - ബെംഗളൂരു
മാർച്ച് 29 - മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് vs കൊൽക്കത്ത - മുംബൈ
മാർച്ച് 30 - രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് vs ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് - ഗുവാഹത്തി
മാർച്ച് 31 - പഞ്ചാബ് കിങ്സ് vs ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് - മുല്ലൻപൂർ
ഏപ്രിൽ 1 - ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് vs ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് - ലക്നൗ
ഏപ്രിൽ 2 - കൊൽക്കത്ത vs ഹൈദരാബാദ് - കൊൽക്കത്ത
ഏപ്രിൽ 3 - ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് vs പഞ്ചാബ് കിങ്സ് - ചെന്നൈ
ഏപ്രിൽ 4 - ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് vs മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - ഡൽഹി
ഏപ്രിൽ 4 - ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് vs രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് - അഹമ്മദാബാദ്
ഏപ്രിൽ 5 - ഹൈദരാബാദ് vs ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് - ഹൈദരാബാദ്
ഏപ്രിൽ 5 - ആർസിബി vs ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് - ബെംഗളൂരു
ഏപ്രിൽ 6 - കൊൽക്കത്ത vs പഞ്ചാബ് കിങ്സ് - കൊൽക്കത്ത
ഏപ്രിൽ 7 - രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് vs മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - ഗുവാഹത്തി
ഏപ്രിൽ 8 - ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് vs ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് - ഡൽഹി
ഏപ്രിൽ 9 - കൊൽക്കത്ത vs ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് - കൊൽക്കത്ത
ഏപ്രിൽ 10 - രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് vs ആർസിബി - ഗുവാഹത്തി
ഏപ്രിൽ 11 - പഞ്ചാബ് കിങ്സ് vs ഹൈദരാബാദ് - മുല്ലൻപൂർ
ഏപ്രിൽ 11 - ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് vs ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് - ചെന്നൈ
ഏപ്രിൽ 12 - ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് vs ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് - ലഖ്നൗ
ഏപ്രിൽ 12 - മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് vs ആർസിബി - മുംബൈ
 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

IPL 2026RCB vs SRHSanju Samsonഐപിഎൽ 2026

Trending News