IPL 2026: ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ! ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ അങ്കം ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ്; സഞ്ജുവിന്റെ സിഎസ്കെയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടത് രാജസ്ഥാനെ!

ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് ഈ മാസം 28ന് തുടക്കമാകുന്നു. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുക. റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു - സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിന് തുടക്കമാകുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ആർസിബി.
ആദ്യ 20 ദിവസത്തേക്കുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ടൂര്ണമെന്റ് ഷെഡ്യൂള് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മത്സരങ്ങള് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും യാത്രാ-താമസ സൗകര്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം.
