ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെതിരെ 10 റണ്സ് വിജയമാണ് ഹൈദരാബാദ് നേടിയത്. 195 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഉയർത്തിയ ഹൈദരാബാദിനെ പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈയ്ക്ക് 20 ഓവറില് 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 184 റണ്സെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു.
ആറു പോയിന്റുള്ള ഹൈദരാബാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. നാലു പോയിന്റുള്ള ചെന്നൈ ഏഴാമതും തുടരുന്നു. 30 പന്തില് 34 റണ്സെടുത്ത മാത്യു ഷോര്ട്ടാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. ആയുഷ് മാത്രെ 13 പന്തില് 30 റണ്സടിച്ചപ്പോള് സഞ്ജു സാംസണ് 3 പന്തില് 7 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി.
