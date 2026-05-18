/IPL 2026 SRH vs CSK: പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; ചെന്നൈക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം

സിഎസ്കെയുടെ ഒരു ബാറ്റർക്ക് പോലും മത്സരത്തിൽ അർധ സെഞ്ച്വറി തികയ്ക്കാനായില്ല.
ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ 5 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദ് 6 പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയം നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ ആണ് ടോപ് സ്കോറർ.
ഇഷാന് കിഷന്റെ അര്ധസെഞ്ചുറിയുടെയും (47 പന്തില് 70), ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന്റെയും (26 പന്തില് 47) കരുത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദ് വിജയം നേടിയത്. അഭിഷേക് ശർമ്മ (21 പന്തിൽ 26) ട്രാവിസ് ഹെഡ് (6), നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി (11), അവസാന ഓവറിൽ സ്മരണ് രവിചന്ദ്രനും (5) സലീല് അറോറയും(10) ചേർന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.
ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചതോടെ 16 പോയിന്റുള്ള ഗുജറാത്തും പ്ലേ ഓഫിലെത്തി. അതേസമയം തോല്വിയോടെ ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത മങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്തിനെ തോൽപിച്ചാലും മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലം കൂടി അനുകൂലമാണെങ്കില് മാത്രമെ ചെന്നൈക്ക് പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് ഇനി സാധ്യതയുള്ളു.
ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 20 ഓവറിൽ 180 റൺസാണ് ടീം നേടിയത്. 27 പന്തിൽ 44 റൺസ് എടുത്ത ഡെവാള്ഡ് ബ്രെവിസാണ് ചെന്നൈയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. കാര്ത്തിക് ശര്മ 19 പന്തില് 32, സഞ്ജു സാംസണ് 13 പന്തില് 27 റണ്സ് ആണ് നേടിയത്.
ശിവം ദുബെ (23 പന്തില് 26), റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (21 പന്തില് 15), ഊര്വില് പട്ടേല് (8 പന്തില് 13) എന്നിങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്കോറുകൾ. ഹൈദരാബാദിനായി നായകന് പാറ്റ് കമിൻസ് 4 ഓവറിൽ 28 റണ്സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള് സാക്കിബ് ഹുസൈന് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും സഞ്ജു സാംസണും ചേര്ന്ന് ചെന്നൈക്ക് തകര്പ്പൻ തുടക്കം നൽകി. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സഞ്ജുവിന്റെ സിക്സും ബൗണ്ടറികളുമായി ടീം സ്കോർ 15ലെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടോവറിൽ 27 എത്തിയ ചെന്നൈയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ആണ്. മൂന്നാം ഓവറിൽ സഞ്ജുവിനെയും പിന്നാലെ ഉർവിലിനെയും കമ്മിൻസ് മടക്കി. ഇതോടെ പവര് പ്ലേയില് ചെന്നൈ 57-2 ല് ഒതുങ്ങി. പിന്നീട് കാർത്തിക് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനമാണ് സിഎസ്കെയെ 100 കടത്തിയത്. കാർത്തികും റുതുരാജും മടങ്ങിയതോടെ ബ്രെവിസും ദുബെയും ചേർന്ന് ടീം സ്കോർ ഉയർത്തി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.