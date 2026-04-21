IPL 2026 SRH vs DC: സെഞ്ച്വറി 'അഭിഷേകം'..! സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് തകർപ്പൻ ജയം, പോയിന്റെ ടേബിളിൽ മൂന്നാമത്

ഹൈദരാബാദ്: അഭിഷേക് ശര്മയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർപ്പൻ ജയവുമായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. ഹൈദരാബാദിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ 47 റൺസിനാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ജയം. ജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ കടത്തിവെട്ടി ഹൈദരാബാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. ഡൽഹി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൺറൈസേഴ്സ് 20 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 242 റണ്സ് അടിച്ചെടുത്തു. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഹൈദരാബാദിനെ വമ്പൻ സ്കോറിലേക്കെത്തിച്ചത്. 68 പന്തിൽ 135 റൺസാണ് (നോട്ട് ഔട്ട്) അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കിയത്. 10 സിക്സുകളും 10 ഫോറുകളുമാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. ഈ സീസണിൽ അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചറിയാണിത്.
ട്രാവിസ് ഹെഡ് (26 പന്തിൽ 37), ഇഷാന് കിഷൻ (13 പന്തിൽ 25), ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസൻ (13 പന്തിൽ 37) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്കോർ. നാലോവറുകൾ ബൗളെറിഞ്ഞ മുകേഷ് കുമാർ 53 റൺസും, നിതീഷ് റാണ 55 റൺസും വഴങ്ങി. അക്സർ പട്ടേലും നിതീഷ് റാണയുമാണ് വിക്കറ്റുകളെടുത്തത്.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡൽഹിക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പതും നിസ്സങ്കയെ (6 പന്തിൽ 8) നഷ്ടമായി. കെ എൽ രാഹുൽ (23 പന്തിൽ 37). നിതീഷ് റാണയാണ് ഡൽഹിയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. 30 പന്തിൽ 57 റൺസാണ് റാണ സ്വന്തമാക്കിയത്. സമീർ റിസ്വി 28 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടി. ഡേവിഡ് മില്ലർ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഔട്ടായി. ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് (16 പന്തിൽ 27), അശുതോഷ് ശർമ്മ (10 പന്തിൽ 14), അക്സർ പട്ടേൽ (2), കുൽദീപ് യാദവ്, ലുങ്കി എന്നിവർ റണ്ണുകൾ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഔട്ടാകുകയും ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.