IPL 2026 SRH vs RCB: പേടിക്കണം ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെ..! അഭിഷേക് - ഇഷാൻ ഓപ്പണിം​ഗിൽ ആർസിബി വീഴുമോ? ചിന്നസ്വാമിയെ വിറപ്പിക്കാൻ ഓറ‍ഞ്ച് പട

മാർച്ച് 28ന് നടക്കുന്ന ആർസിബി vs എസ്ആർഎച്ച് മത്സരത്തിൽ അഭിഷേകും ഇഷാൻ കിഷനുമാകും ഓപ്പണർമാരായി ഇറങ്ങുക.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 11:51 AM IST
  • മികച്ച ഓപ്പണിം​ഗുമായാണ് ടീം ഇറങ്ങുന്നത്.
  • അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരായിരിക്കും ഓപ്പണർ ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ.

വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കാവ്യാ മാരന്റെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബിയ്ക്കൊപ്പം അഹ്കത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആണ്. മാർച്ച് 28നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. ബെം​ഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നത്. 

മികച്ച ഓപ്പണിം​ഗുമായാണ് ടീം ഇറങ്ങുന്നത്. അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരാണ് ഓപ്പണർ ബാറ്റ്സ്മാന്മാർ. ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഹൈദരാബാദിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 

അഭിഷേക് ശർമ്മ 42 പന്തിൽ 94 റൺസ്

അതേസമയം ടൂൺണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി ഹൈദരാബാദിന്റെ പരിശീലന മത്സരം നടന്നു. SRH A, SRH B എന്നിങ്ങനെ ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു മത്സരം. മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 42 പന്തിൽ നിന്ന് 94 റൺസ് ആണ് പരിശീലന മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് നേടിയത്. 

ജയദേവ് ഉനദ്കട്ടിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്

രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ 31 പന്തിൽ നിന്ന് 49 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യൻ താരം സലിൽ അറോറ 16 പന്തിൽ നിന്ന് 47 റൺസ് നേടി. ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട് 5 ഓവറിൽ 48 റൺസ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി നേടിയത് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ്. എസ്ആർ എച്ച് എ ടീം 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 253 റൺസ് നേടി.

ഇഷാൻ കിഷൻ ഷോട്ട്!

എസ്ആർഎച്ച് ബി ടീം 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 282 റൺസ് നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ 25 പന്തിൽ നിന്ന് 72 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ സലിൽ അറോറ 26 പന്തിൽ നിന്ന് 56 റൺസ് നേടി. ഹർഷ് ദുബെ 14 പന്തിൽ നിന്ന് 37 റൺസ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹർഷൽ പട്ടേൽ 4 ഓവറിൽ 45 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് നേടി.

മാർച്ച് 28നാണ് ആർസിബി vs എസ്ആർഎച്ച് മത്സരം നടക്കുന്നത്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് പരിക്ക് മൂലം ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന‌് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇഷൻ കിഷൻ ആകും ഹൈദരാബാദിനെ നയിക്കുന്നത്. 

സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ടീം

‌പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസെൻ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സലിൽ അറോറ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, അഭിഷേക് ശർമ്മ, അനികേത് വർമ, ആർ. സ്മരൺ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, ബ്രൈഡൻ കാർസെ, ഹർഷ് ദുബെ, ജാക്ക് എഡ്‌വാഡ്, ജാക്ക് എഡ്‌വാഡ്‌സ് അൻസാരി, ശിവം മാവി, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ, ഓങ്കാർ തർമലെ, അമിത് കുമാർ, പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, ക്രെയിൻസ് ഫുലേത്ര.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

