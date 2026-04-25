IPL 2026 SRH vs RR: വൈഭവിന്റെ സെഞ്ച്വറി തുണച്ചില്ല; രാജസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഹൈദരാബാദിന് 5 വിക്കറ്റ് ജയം

ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാന് റോയൽസിനെ തകർത്ത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. 5 വിക്കറ്റിനാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ വിജയം. രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 229 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18.3 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു. 31 പന്തില് 74 റണ്സടിച്ച ഇഷാന് കിഷനാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ടോപ് സ്കോറര്. അഭിഷേക് ശര്മ 29 പന്തില് 57 റണ്സടിച്ചപ്പോള് ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന് 24 പന്തില് 29 റണ്സും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി 18 പന്തില് 36 റണ്സുമെടുത്ത് ഹൈദരാബാദ് ജയത്തില് നിര്ണായകമായി.
ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 228 റൺസാണെടുത്തത്. കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയാണ് ടീമിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. പ്രഫുൽ ഹിംഗെ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ നാലുസിക്സറുകൾ പറത്തിയാണ് വൈഭവ് തുടങ്ങിയത്. രാജസ്ഥാനായി വൈഭവ് 37 പന്തിൽ നിന്ന് 103 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്. ജയത്തോടെ ഹൈദരാബാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയില് 10 പോയന്റുമായി നെറ്റ് റണ്റേറ്റിന്റെ കരുത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയപ്പോള് 10 പോയന്റുള്ള രാജസ്ഥാന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.
