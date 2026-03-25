ഐപിഎൽ പൂരത്തിന് ഇനി വെറും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മാർച്ച് 28ന് ഐപിഎൽ 2026-ന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നടക്കും. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും ഏറ്റുമുട്ടും.
ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ ആർസിബി ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെ തകർത്താണ് ആർസിബി കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത്തവണ ഉദ്ഘാടന മത്സരം ഉൾപ്പെടെ 5 ഹോം മാച്ചുകളാണ് ചിന്നസ്വാമിയിൽ നടക്കുക.
ഇപ്പോഴിതാ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപന തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആർസിബി. ആർസിബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്പിലൂടെയും മാത്രമേ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി വഞ്ചിതരാകരുതെന്നാണ് ആർസിബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ടിക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ആർസിബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ shop.royalchallengers.com സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ Official RCB App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഡിജിറ്റൽ കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കണം. ഇതിനായി തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഏതെങ്കിലും (Aadhaar, Voter ID etc.) ലിങ്ക് ചെയ്യണം.
കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ആർസിബി vs എസ്ആർഎച്ച് മത്സരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റാൻഡും സീറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പണമടച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാം.
ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി പണമടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം വരും. ഇത്തവണ പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക.
ടിക്കറ്റിൽ പ്രവേശന കവാടം, ഇന്നർ ഗേറ്റ്, സ്റ്റാൻഡ്, റോ, സീറ്റ് നമ്പർ എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുള്ളതിനാൽ മത്സരദിവസം ഗേറ്റുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമേ ടിക്കറ്റിലെ ക്യുആർ കോഡ് ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഈ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഒരാൾക്ക് പരമാവധി നാല് ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ആർസിബി ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മത്സര ദിവസം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള മെട്രോ യാത്ര ഫ്രീ ആയിരിക്കും.
