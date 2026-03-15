IPL 2026: നായകൻ മാറില്ല! കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ തന്നെ...

അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അങ്കത്തിനിറങ്ങാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ തീരുമാനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 02:16 PM IST
  • 2025ൽ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെകെആർ 13 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു.
  • എന്നാൽ അതിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ജയിക്കാനായത്.

  1. IPL 2026: ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ! ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ അങ്കം ആർസിബി vs ഹൈദരാബാദ്; സഞ്ജുവിന്റെ സിഎസ്കെയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടത് രാജസ്ഥാനെ!

Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala KN-746 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
ഐപിഎൽ മാമാങ്കത്തിന് തുടക്കമാകാൻ ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല. മാർച്ച് 28ന് ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ സീസണ് തുടക്കമാകുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം ഇതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു  സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. 

അതേസമയം ഈ വർഷം കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. നിലവിൽ അജിങ്ക്യ രഹാനെയാണ് കെകെആറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങാനാണ് ടീമിന്റെ തീരുമാനം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശ്രേയസ് അയ്യറിന്റെ പിൻ​ഗാമിയായാണ് രഹാനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊൽക്കത്തയുടെ ക്യാപ്റ്റനായത്.

ബോളിവുഡ് കിം​ഗ് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെകെആറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ 37കാരനായ ഈ വലംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. താരത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് തന്നെയാണ് രഹാനെയെ ക്യാപ്റ്റനായി നിലനിർത്താൻ ടീം തീരുമാനിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: Mangalapuram Cricket Stadium: ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളേ ഇതിലേ....മംഗലപുരത്ത് അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയം റെഡി! ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും

രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി...

2025ൽ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെകെആർ 13 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ജയിക്കാനായത്. എന്നാൽ ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് രഹാനെ കാഴ്ചവച്ചത്. ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ രഹാനെ ഒന്നാമതെത്തുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം നമ്പർ ബാറ്റ്‌സ്മാനായാണ് രഹാനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കളിച്ചത്. ഈ വർഷം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷക്കുന്നത്. ഈ വർഷം കെകെആറിന്റെ ഓപ്പണർ ആരാകും എന്ന ആകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. 

കെകെആർ ടീം...

മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ടീമാണ് കെകെആർ. ഇക്കൊല്ലത്തെ ലേലത്തിൽ ഫിൻ അല്ലൻ, ടിം സീഫെർട്ട്, രചിൻ രവീന്ദ്ര എന്നീ ന്യൂസിലൻഡ് താരങ്ങളെയും ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെയും ടീം സ്വന്തമാക്കി. ഈ നാലുപേരും ടോപ് ഓർഡറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടീമിന്റെ വലിയ കരുത്താണ്. ഇവരെ കൂടാതെ, മുൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സ്പിന്നർ സുനിൽ നരേനും കെകെആർ ടീമിലുണ്ട്. 

ഹർഷിത് റാണ പുറത്ത്...

2025ലെ ഐപിഎൽ മെഗാ ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി കെകെആർ 4 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറാണ് ഹർഷിത് റാണ. എന്നാൽ ഇക്കുറി താരം ഐപിഎൽ മത്സരിക്കില്ല. ഫെബ്രുവരി 4ന് നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ താരത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇത് മൂലം 2026ലെ ഐപിഎൽ താരത്തിന് നഷ്ടമാകും. 

