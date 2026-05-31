IPL RCB vs GT: ബാറ്റർമാർക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ച് ആയതിനാൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് റൺമഴ പെയ്യുമോ? ആർസിബി, ഗുജറാത്ത് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയിൽ.
അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനായി അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങി. ഇന്ന് രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം. റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു vs ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് ആണ് ഇക്കുറി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഐപിഎൽ കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആർസിബി ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. 2022ൽ വിജയികളായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും വിജയപ്രതീക്ഷയുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റൺമഴയോ?
ശുഭ്മാന് ഗില് ആണ് ഗുജറാത്തിനെ നയിക്കുന്നത്. ടൈറ്റൻസിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്തിനെ 92 റണ്സിന് തോല്പ്പിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രജത് പാട്ടീദാര് നയിക്കുന്ന ആര്സിബി ഇറങ്ങുന്നത്.
ബാറ്റിങിന് അനുകൂലമാണ് മോദി സ്റ്റേഡിയം. അതിനാൽ ഫൈനലിലും റൺമഴയൊഴുകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അവസാനമായി ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ വിജയം ഗുജറാത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ആ ആത്മവിശ്വാസം ജിറ്റിക്കുമുണ്ട്.
ഇത്തവണത്തെ സീസൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇരുടീമുകളും 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 പോയിന്റ്സുമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും റൺറേറ്റിൽ മുൻതൂക്കം ആർസിബിക്കാണ്. മാത്രമല്ല തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പോകാതിരുന്ന ടീം ആർസിബിയാണ്. എന്നാൽ ഗുജറാത്തിനെ സീസണിന്റെ തുടക്കം അൽപം മോശമായിരുന്നു. പിന്നീട് ടീം ഒറ്റ കുതിപ്പായിരുന്നു.
പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ...
ബാറ്റിങിന് അനുകൂല പിച്ച് ആയതിനാൽ കൂറ്റൻ സ്കോർ ആകും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ശരാശരി സ്കോർ 193 റൺസ് ആയിരുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ശരാശരി സ്കോർ 208 റൺസും. 9.17 എന്ന റൺ റേറ്റിലാണ് ടീമുകൾ ഇവിടെ കളിച്ചത്. 37% ഡോട്ട് ബോളുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹമ്മദാബാദിലെ ഈ പിച്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സീസണിൽ ഇതുവരെ ബൗളർമാർക്ക് തിളങ്ങാനായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.
മുൻതൂക്കം ആർക്ക്?
ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന ടീമിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പിച്ചായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകൾ 62% മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മധ്യ ഓവറുകളിലാണ് ഇക്കുറി ബാറ്റർമാർ കൂടുതൽ റൺസ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ റൺസ് വേട്ട ബാറ്റർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്
അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് പകൽ കടുത്ത ചൂടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. താപനില 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ചൂടിന് കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വൈകിട്ടോടെ അന്തരീക്ഷം അല്പം കൂടി തണുപ്പുള്ളതാകുമെന്നും താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താഴുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മത്സരം എവിടെ കാണാം?
രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കിലും, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം കാണാൻ സാധിക്കും.
സാധ്യതാ പ്ലേയിങ് ഇലവന് ആർസിബി: വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ, വിരാട് കോലി, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രജത് പട്ടീദാർ, ജിതേഷ് ശർമ്മ, ടിം ഡേവിഡ്, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ജേക്കബ് ഡഫി, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, റാസിഖ് സലാം ദാർ.
സാധ്യതാ പ്ലേയിങ് ഇലവന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ്: സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ജോസ് ബട്ട്ലർ, നിഷാന്ത് സിന്ധു, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജേസൺ ഹോൾഡർ, രാഹുൽ തെവാട്ടിയ, റാഷിദ് ഖാൻ, അർഷാദ് ഖാൻ, കാഗിസോ റബാഡ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
