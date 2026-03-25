IPL 2026: ഉടമകൾ മാറി, ഇനി കളി കളറാകും! ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ വമ്പൻ ഡീലുകൾ, രാജസ്ഥാനും ആർസിബിക്കും പുതിയ ഉടമകൾ; ആവേശ പോരിന് ഇനി മൂന്ന് നാൾ...

ജയ്പൂര്: ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് വമ്പൻ ടീമുകൾക്ക് പുതിയ ഉടമകൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ആർസിബി എന്നീ ടീമുകളെയാണ് രണ്ട് വമ്പന്മാർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ സീസണിന് ശേഷം ഈ മാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് സൂചന.
ആർആറിനെ സ്വന്തമാക്കി അമേരിക്കന് വ്യവസായി
ഒരു അമേരിക്കന് വ്യവസായിയാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ വ്യവസായി കൽ സോമാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം ഏകദേശം 15,300 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാനെ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം. വാൾമാർട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റോബ് വാൾട്ടൺ, ഹാംപ് ഫാമിലി എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കരാർ. ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയവരും രാജസ്ഥാനായി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ആരാണ് കൽ സോമാനി?
യുഎസിലെ അരിസോണ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംരംഭകനായ കൽ സോമാനിക്ക് 2021 മുതൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ ചെറിയ തോതിൽ നിക്ഷേപമുണ്ട്. എഡ്-ടെക്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സ്പോർട്സ് ടെക്നോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ 15 വർഷത്തിലേറെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളയാളാണ് സോമാനി. കൂടാതെ ഇൻട്രാഎഡ്ജ് ട്രുയോ, ട്രുയോ എഐ എന്നീ കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
ഐപിഎല്ലിന്റെ വളർച്ച മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് സോമാനി മുഴുവൻ ഓഹരികളും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി രംഗത്തെത്തിത്. ഡെട്രോയിറ്റിലെ പ്രശസ്ത ഗോൾഫ് ടീമായ മോട്ടോർ സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിന്റെ സഹ ഉടമയാണ് സോമാനി. കൂടാതെ ടിഎംആർഡബ്ല്യു സ്പോർട്സ്, ടിജിഎൽ ഗോൾഫ് ലീഗ് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിലെ ആദ്യകാല നിക്ഷേപകൻ കൂടിയാണ് കൽ സോമാനി.
ആർസിബിയെ സ്വന്തമാക്കി ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്
ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ട സംയുക്ത സംരംഭമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയ്ക്കാണ് ആർസിബിയെ ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയത്. 1.78 ബില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 16,700 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ആർസിബി വിറ്റുപോയത്. ഇന്ത്യൻ ശതകോടീശ്വരൻ കുമാർ മംഗലം ബിർളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ്, അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകനായ ഡേവിഡ് ബ്ലിറ്റ്സറുടെ ബോൾട്ട് വെഞ്ചേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യമാണ് ആർസിബിയെ നേടിയത്.
ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും വില കൂടി ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആര്സിബി. പുരുഷന്മാരുടെയും വനിതകളുടെയും ടീമുകൾ ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് ഇടപാട്. ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ആര്യമൻ വിക്രം ബിർള ആണ് ആര്സിബിയുടെ പുതിയ ചെയര്മാൻ. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സത്യൻ ഗജ്വാനി വൈസ് ചെയർമാൻ ആയും ചുമതലയേറ്റു. യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആർസിബിയുടെ ഉടമകൾ. ആർസിബിക്കായി വൻകിട കമ്പനികളാണ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്.
ആരാണ് ആര്യമൻ വിക്രം ബിർള?
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് ആർസിബി വിറ്റുപോയതിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് ആര്യമൻ വിക്രം ബിർള എന്ന പേരാണ്. ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കുമാർ മംഗലം ബിർളയുടെ മകനായ ആര്യമാൻ വ്യവസായി എന്നതിലുപരി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റര് കൂടിയാണ്. നേരത്തെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആര്യമാൻ. 2018ൽ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ആര്യമാന് ബിര്ളയെ ടീമിലെടുത്തത്. സഞ്ജു സാംസണൊപ്പം രാജസ്ഥാനില് ആര്യമാന് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പങ്കിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സീസണില് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് ഒരു മത്സരത്തില് പോലും താരം കളിച്ചിട്ടില്ല. പകരക്കാരന് ഫീല്ഡറായി മാത്രമാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
തുടർന്ന് 2020 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ആര്യമാനെ രാജസ്ഥാന് റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിന് വേണ്ടി ആര്യമൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 2017ൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ ആര്യമാൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ 414 റൺസും 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36 റൺസും മാത്രമാണ് ആര്യമാൻ നേടിയിട്ടുള്ളത്.
2019ൽ താരം ക്രിക്കറ്റില് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഇടവേളയെടുത്തു. മാനസിക സമ്മര്ദ്ധവും കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയും മൂലമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ആര്യമാൻ ബിസിനസിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരിയില് ആര്യമാനെയും സഹോദരി അനന്യ ബിര്ളയെയും ആദിത്യ ബിര്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗ്രാസിം ഇന്ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടര്മാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.
