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Isha Gramotsavam: ഈശ ഗ്രാമോത്സവം; ഡിവിഷണൽ മത്സരങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15ന്

Isha Gramotsavam Sports Fest: ക്ലസ്റ്റർ തല മത്സരങ്ങൾ, ഡിവിഷണൽ റൗണ്ടുകൾ, സെമിഫൈനലുകൾ, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എന്നിങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:50 PM IST
Isha Gramotsavam: ഈശ ഗ്രാമോത്സവം; ഡിവിഷണൽ മത്സരങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15ന്
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Isha Gramotsavam: ഈശ ഗ്രാമോത്സവം; ഡിവിഷണൽ മത്സരങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 15ന്
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