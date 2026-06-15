/FIFA World Cup 2026: എക്വഡോറിനെ കീഴടക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ്; അമദ് ഡിയാല്ലോയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ മാജിക് കളി മാറ്റിമറിച്ചു

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഇ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഇക്വഡോറിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് പരാജപ്പെടുത്തി ഐവറി കോസ്റ്റ്. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തികൾ നടന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അമദ് ഡിയാല്ലോയുടെ മാജിക് ഗോളാണ് ഐവറി കോസ്റ്റിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
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ഇതോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ടൂർണമെന്റിൽ ഐവറി കോസ്റ്റ് ശക്തമായ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഒരു ഗോൾ പിറന്നതോടെ ഐവറി കോസ്റ്റ് ഇക്വഡോറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. മുന്നേറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഇക്വഡോർ ടൂർണമെന്റിൽ പ്രവേശിച്ചതെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐവറി കോസ്റ്റിന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിനപ്പുറം മുന്നേറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഐവറി കോസ്റ്റിന് ഇതൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വിജയമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ മറ്റൊരു ടീമായ ജർമ്മനിയെ തടയാൻ ഈ ഒരു ഗോളിന്റെ വിജയം പര്യാപ്തമല്ലായിരിക്കാം. ഞായറാഴ്ച ജർമ്മനി കുറസാവോയെ 7-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ലോകകപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതെങ്കിലും, 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇക്വഡോറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്.
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