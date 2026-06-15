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FIFA World Cup 2026: എക്വഡോറിനെ കീഴടക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ്; അമദ് ഡിയാല്ലോയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ മാജിക് കളി മാറ്റിമറിച്ചു

Ivory Coast vs Ecuador: അവസാന നിമിഷത്തിലെ അമദ് ഡിയാല്ലോയുടെ ഗോളാണ് മത്സരത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്. ഇതോടെ ഇക്വഡോറിനെ 1-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഐവറി കോസ്റ്റ് അട്ടിമറി വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:25 AM IST
FIFA World Cup 2026: എക്വഡോറിനെ കീഴടക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ്; അമദ് ഡിയാല്ലോയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ മാജിക് കളി മാറ്റിമറിച്ചു

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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എക്വഡോറിനെ കീഴടക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ്; ഡിയാല്ലോയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ മാജിക് കളി മാറ്റി
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