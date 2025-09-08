English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KCL 2025 Winner: കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സ്; ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 75 റൺസിന്

കിരീടം സഞ്ജു സാംസണിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതായി കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് പരിശീലകന്‍ റൈഫി വിന്‍സന്റ് ഗോമസ് പറഞ്ഞു. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:26 PM IST
  • കൊല്ലത്തിനുവേണ്ടി പവൻ രാജ്, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
  • 182 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ക്രീസിലിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു.

KCL 2025 Winner: കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സ്; ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 75 റൺസിന്

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് 2025ൽ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ച് കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സിനെ 75 റണ്‍സിനാണ് കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കൊച്ചി ബ്ലു ടൈഗേഴ്‌സിന്റെ കന്നി കെസിഎൽ കിരീടമാണ്.

ഫൈനലില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചി എട്ട് വിക്കറ്റിന് 181 റണ്‍സായിരുന്നു നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊല്ലം 16.3 ഓവറില്‍ 106 റണ്‍സിന് ഓൾ ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. ലീ​ഗിൽ ഉടനീളം കൊച്ചി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. അതേ മികവ് ഫൈനലിലും ആവര്‍ത്തിച്ചാണ് കൊച്ചി ഗംഭീര വിജയം നേടിയത്. കൊച്ചി ഓപ്പണര്‍ വിനൂപ് മനോഹരനാണ് പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച്. 30 പന്തില്‍ ഒമ്പത് ഫോറും നാല് സിക്സറുമടക്കം 70 റണ്‍സാണ് വിനൂപ് നേടിയത്. ആൽഫി ഫ്രാൻസിസിന്റെ പ്രകടനവും കൊച്ചിയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്താൻ സഹായിച്ചു. 

Also Read: Kerala Rain Update: മഴ വരുന്നേ..! നാല് അല്ല നാളെ ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; ജാ​ഗ്രത

കൊല്ലത്തിനുവേണ്ടി പവൻ രാജ്, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. 182 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ക്രീസിലിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഭരത് സൂര്യയെ സാലി സാംസൺ പുറത്താക്കി. 17 റൺസെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയും പുറത്തായതോടെ കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. ജെറിൻ പി.എസ് എറിഞ്ഞ എട്ടാം ഓവറിൽ വിഷ്ണു വിനോദ്, എം എസ് അഖിൽ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. പിന്നാലെ ഷറഫുദ്ദീനെയും പുറത്താക്കി ജെറിൻ കൊച്ചിയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 

23 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന വിജയ് വിശ്വനാഥിന്റെ പ്രകടനമാണ് കൊല്ലം ടീമിനെ 100 കടക്കാൻ സഹായിച്ചത്. കൊച്ചിക്കുവേണ്ടി ജെറിൻ പി.എസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും, സാലി സാംസൺ, കെ എം ആസിഫ്, മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും വീഴ്ത്തി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

