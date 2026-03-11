English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Under 23 Womens One Day Trophy: അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയുമായി നിത്യ ലൂർദ്ദ്; ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് രണ്ട് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം

Under 23 Womens One Day Trophy: ഒഡീഷ ഉയർത്തിയ 257 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കേരളം മറികടന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:54 PM IST
  • നിത്യ ലൂർദ്ദിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്
  • ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒഡീഷയ്ക്ക് ഓപ്പണർ തൻവി രഞ്ജനയുടെ സെഞ്ച്വറി മികവിലാണ് മികച്ച സ്കോർ നേടാനായത്

പൂനെ: പൂനെയിൽ നടന്ന അണ്ടർ 23 വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് ആവേശകരമായ വിജയം. കളി കൈവിടുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് മത്സരത്തെ ആവേശോഞ്ജലമാക്കിയത്. ഒഡീഷ ഉയർത്തിയ 257 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അഞ്ച് പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കേരളം മറികടന്നു.

നിത്യ ലൂർദ്ദിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒഡീഷയ്ക്ക് ഓപ്പണർ തൻവി രഞ്ജനയുടെ സെഞ്ച്വറി മികവിലാണ് മികച്ച സ്കോർ നേടാനായത്. 78 റൺസിനിടെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി പതറിയ ഒഡീഷയെ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ തൻവിയും സുചിസ്മിത പാണ്ഡെയും ചേർന്നാണ് രക്ഷിച്ചത്.

ALSO READ: ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ; ഐസിസി ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇരുവരും ചേർന്ന് 99 റൺസ് സ്കോർബോർഡിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻവി 118 പന്തിൽ നിന്ന് 101 റൺസും സുചിസ്മിത 32 റൺസുമെടുത്തു. മധ്യനിരയിൽ അളകനന്ദയുടെയും (32) ജ്യോതി പ്രസാദിന്റെയും (26) പ്രകടനം കൂടി ചേർന്നതോടെ ഒഡീഷ 50 ഓവറിൽ 256 എന്ന സ്കോറിലെത്തി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി സൂര്യ സുകുമാർ, നിയ നസ്നീൻ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ ദിയ ഗിരീഷും നജ്ല സി.എം.സിയും ചേർന്ന് 60 റൺസ് നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകി. വൈഷ്ണ എം.പി 30 റൺസെടുത്ത് പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണത് കേരളത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. എന്നാൽ ഏഴാമതായി ക്രീസിലെത്തിയ നിത്യ ലൂർദ്ദ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറും; മൂന്നാം ലോക കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ

ആറാം വിക്കറ്റിൽ മനസ്വിക്കൊപ്പം (35) ചേന്ന് 66 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നിത്യ ടീമിനെ വിജയപ്രതീക്ഷയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവസാന നിമിഷം ക്രീസിലെത്തിയ നിയ നസ്നീൻ നിത്യയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ കേരളം അനായാസം ജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. നിത്യ 73 റൺസോടെയും നിയ 23 റൺസോടെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഒഡീഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അനന്യ മിശ്ര രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

