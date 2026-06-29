Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA Music Album: മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ലോകകപ്പ് ഗാനം,; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങി വൺ അരീന,​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ്

FIFA Music Album: മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ലോകകപ്പ് ഗാനം,; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങി 'വൺ അരീന',​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ്

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ആവേശം ഒട്ടു ചോരാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഗാനം അതാണ് 'വൺ അരീന'. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പിന്തുണയാണ് 'വൺ അരീന'യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:44 PM IST
FIFA Music Album: മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ലോകകപ്പ് ഗാനം,; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങി 'വൺ അരീന',​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ്
Image Credit: One Arena | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പം ജ്യൂസ് നൽകാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം
fruit juice1 hr ago
2
Pinarayi Vijayan2 hrs ago
3
boat race4:18 AM IST
4
Pinarayi Vijayan3:24 AM IST
5
Kerala Rain Alert2:09 AM IST