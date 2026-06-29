FIFA Music Album: മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു ലോകകപ്പ് ഗാനം,; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങി 'വൺ അരീന',​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ്

ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ തരുന്ന അതിന്റെ ഗാനങ്ങളും തരങ്കമാകാറുണ്ട്. വേവിങ് ഫ്ലാഗും, വക്കാ വക്കായും എറ്റവും ഒടുവിൽ ഷക്കീറയുടെ ദായ് ദായും. ഇവ ഏറ്റുപാടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു സങ്കടമാണ് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും 1950 ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. ബൂട്ടില്ലാത്തത് തൊട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധപുലർത്തിയതും അങ്ങനെ നൂറായിരം കാരണങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും നീറുന്ന നോവായി ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്.
ഇന്നും ഓരോ ലോകകപ്പും ഇന്ത്യക്കാരന് ആവേശം തന്നെയാണ്. ആ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആദരവും ആവേശവും നൽകി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാനം, അതാണ് വൺ അരീന (One Arena). ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വരികളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആന്തം മിഥുൻ കെ.എം ഒരുക്കിയത്. തന്റെ വരികളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നവും സങ്കടവും മിഥുന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനായി. മിഥുന്റെ വരികൾക്കും സംഗീതത്തിനും പൂർണപിന്തുണ നൽകിയത് വിനീത് എസ്തപ്പാനാണ്.
റോസാനെ ആന്റെണിയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി വോയിസ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് റോസാനെയുടെ ശബ്ദത്തിലെത്തി നിന്നത്. ഈ ഗാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് റോസാനെയെ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചതും. റോസാനെ തന്നെയാണ് ഗാനരംഗത്ത് എത്തുന്നതും. ഫോർട്ട് കൊച്ചി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കുറവാണ്. പക്ഷെ വൺ അരീനയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗായിക റോസാനെ ആന്റണി.
കേരളത്തിൽ മാത്രമായി വൺ അരീന (One Arena) ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. ഗാനത്തിന്റെ ആവേശം ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ പ്രകടമാണ്. നിലവിൽ വൺ അരീന ആമസോൺ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, സ്പോട്ടിഫൈ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
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