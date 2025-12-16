IPL Auction 2026: ഐപിഎൽ ലേലം; റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, കെകെആർ സ്വന്തമാക്കിയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക്

കാമറൂൺ ഗ്രീനെ റെക്കോർഡ് വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പേസ് ബൗളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനു വേണ്ടി ശക്തമായ ലേലം വിളിയാണ് നടന്നത്. അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു. കോൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും തമ്മിൽ ഗ്രീനിനു വേണ്ടി ശക്തമായ ലേലം വിളിയാണ് നടത്തിയത്.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും ലേലം വിളിച്ചു. പിന്നീട് വില 14 കോടി കടന്നു. ലേലത്തിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാൻ പിൻമാറി. ചെന്നൈയും കോൽക്കത്തയും തമ്മിൽ മത്സരം. 20 കോടിയും കടന്ന് ഗ്രീനിന്റെ മൂല്യം, ലേലം വിളി തുടർന്നു. 25.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് കോൽക്കത്ത ലേലം ഉറപ്പിച്ചു. ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ വിദേശ താരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന് ലഭിച്ച 24.75 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോഡാണ് ഗ്രീൻ മറികടന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.