  IPL Auction 2026: ഐപിഎൽ ലേലം; റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, കെകെആർ സ്വന്തമാക്കിയത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക്

Cameron Green IPL 2026: അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു. കോൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും ചെന്നൈയും തമ്മിൽ ഗ്രീനിനു വേണ്ടി ശക്തമായ ലേലം വിളിയാണ് നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 06:02 PM IST
  • ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ വിദേശ താരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത്
  • മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന് ലഭിച്ച 24.75 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോഡാണ് ​ഗ്രീൻ മറികടന്നത്

  IPL Auction | ധോണിയുടെയും കോലിയുടെയും ആദ്യ ഐപിഎൽ പ്രതിഫലം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ?

കാമറൂൺ ഗ്രീനെ റെക്കോർഡ് വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പേസ് ബൗളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനു വേണ്ടി ശക്തമായ ലേലം വിളിയാണ് നടന്നത്. അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു. കോൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും തമ്മിൽ ഗ്രീനിനു വേണ്ടി ശക്തമായ ലേലം വിളിയാണ് നടത്തിയത്.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും ലേലം വിളിച്ചു. പിന്നീട് വില 14 കോടി കടന്നു. ലേലത്തിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാൻ പിൻമാറി. ചെന്നൈയും കോൽക്കത്തയും തമ്മിൽ മത്സരം. 20 കോടിയും കടന്ന് ഗ്രീനിന്‍റെ മൂല്യം, ലേലം വിളി തുടർന്നു. 25.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് കോൽക്കത്ത ലേലം ഉറപ്പിച്ചു. ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ വിദേശ താരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന് ലഭിച്ച 24.75 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോഡാണ് ​ഗ്രീൻ മറികടന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

