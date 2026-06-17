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Argentina Vs Algeria: ലോകം നിശ്ചലമായി, ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹ ഹാട്രിക് റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു; തകർന്നടിഞ്ഞ് അൾജീരിയൻ സ്വപ്നങ്ങൾ

Argentina Vs Algeria: ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ആധികാരിക വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് അർജന്റീന ഈ ലോകകപ്പിനെ വരവേറ്റിരിക്കുന്നത്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് ഗോൾ അതിന് കൂടുതൽ മിഴിവ് നൽകുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 17, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:31 AM IST
Argentina Vs Algeria: ലോകം നിശ്ചലമായി, ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹ ഹാട്രിക് റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു; തകർന്നടിഞ്ഞ് അൾജീരിയൻ സ്വപ്നങ്ങൾ
Image Credit: Argentina Vs Algeria | Image Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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