/Argentina Vs Algeria: ലോകം നിശ്ചലമായി, ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹ ഹാട്രിക് റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു; തകർന്നടിഞ്ഞ് അൾജീരിയൻ സ്വപ്നങ്ങൾ

മിസൗറി: അമേരിക്കയിലെ കാൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹ ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ 200- ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക്കിന് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരന്റെ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തിയിരിക്കുന്നു ലയണൽ മെസ്സി. വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിരോധത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ അപ്രമാദിത്തതിന് മുന്നിൽ അൾജീരിയ പൂർണമായും കീഴടങ്ങി.
ആരാധകരുടെ ആവേശത്തിന് ഒരു തരിമ്പ് പോലും വിള്ളൽ വീഴ്ത്താതെ തന്റെ പതിനാലാം ലോകകപ്പ് ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികന്റെ തുടക്കം. അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തെ അതിവിദഗ്ധമായി മറികടന്ന്, പതിനേഴാം മിനിട്ടിൽ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് നൽകിയ അതി മനോഹരമായ ഒരു പാസ്, ഇടങ്കാലുകൊണ്ട് മെസ്സി പായിച്ച ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടിന് മുന്നിൽ സിനദിൻ സിദാന്റെ മകൻ, ലൂക്കാ സിദാൻ എന്ന അൾജീരിയൻ ഗോൾ കീപ്പറെ അപ്രസക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾ വല ഭേദിച്ചു.
കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ക്ലാസ്സിക് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ കണിശതയിൽ അൾജീരിയ പകച്ചു പോയിരുന്നു. കളി തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിട്ടിൽ മെസ്സി നേടിയ ഗോൾ, പക്ഷേ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിന് പിറകെ തന്നെ അൾജീരിയൻ സ്ട്രൈക്കർ സമാനമായ ഒരു അറ്റാക്കിങ് മുന്നേറ്റം നടത്തി. ഗോളെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും അതും ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കപ്പെട്ടു.
കളിയുടെ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും അൾജീരിയയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. തുടർച്ചയായി അർജന്റീനയുടെ പെനാൾട്ടി ബോക്സിനുള്ളിൽ അവർ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. പക്ഷേ, ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള പിഴവുകൾ ഗോൾനേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റനിരയെ പിറകോട്ട് വലിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിലും അൾജീരിയൻ ആക്രമണം അജന്റീനയുടെ പെനാൾട്ടി ബോക്സിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴും ഫിനിഷിങ് പോരായ്മകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
കളിയുടെ അറുപതാം മിനിട്ടിൽ ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടും ലൂക്കാ സിദാനെ മറികടന്ന് രണ്ടാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. അറുപത്തിയഞ്ചാം മിനിട്ടിൽ മെസ്സി വീണ്ടും ഗോൾ വല കുലുക്കിയേക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെങ്കിലും ലൂക്കാ സിദാന്റെ അതിമനോഹരമായ സേവ് അൾജീരിയയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. മെസ്സിയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലെ ഒരു ഹാട്രിക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു കരുതിയത്. പക്ഷേ, അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിത്തീരുന്നതല്ല ഫുട്ബോൾ മിശിഹായുടെ കളിജീവിതം എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതും സംഭവിച്ചു. എഴുപത്തിയാറാം മിനിട്ടിൽ മെസ്സി തന്റെ ഹാട്രിക് ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അജന്റീന, ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല മൈതാനത്തിലിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തുടക്കക്കാരായ സൗദി അറേബ്യയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് നേരിട്ട പരാജയത്തിന്റെ പാഠം ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രതിരോധനിരയുള്ള അൾജീരിയക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോങ സ്കൊളാരിയുടെ ഗെയിം പ്ലാനും അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും കപ്പ് നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മെസ്സിയും സംഘവും കണക്കു തീർത്തത്.
ലോകകപ്പിലെ ഗോളുകളെ കണക്കെടുത്താൽ ഇനി ലയണൽ മെസ്സിയ്ക്ക് മുന്നിൽ മറ്റാരുമില്ല. ജർമനിയുടെ സാക്ഷാൽ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ്സെ ആയിരുന്നു 16 ഗോളുകളോടെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി വച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തോടെ ക്ലോസ്സെയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലയണൽ മെസ്സി.
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