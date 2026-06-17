ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളില് ലയണല് മെസ്സി ചരിത്രം കുറിച്ച ദിനമാണിന്ന്. ലോകകപ്പിലെ ഗോള് വേട്ടയില് ക്ലോസ്സെയ്ക്കൊപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ലോകകപ്പില് ആദ്യ ഹാട്രിക് നേടി. പക്ഷേ, ഈ ദിനത്തില് വലിയൊരു വിമര്ശനത്തിനും മെസ്സി പാത്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അള്ജീരിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തില് ആദ്യ പകുതിയില് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗോള് നേടി നില്ക്കുകയായിരുന്നു മെസ്സി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തില്, പ്രതിരോധത്തിലേക്കിറങ്ങിയ മെസ്സി അള്ജീരിയന് ക്യാപ്റ്റനും സെന്റര് ബാക്കുമായ ഐസ മാണ്ടിയെ ടാക്കിള് ചെയ്തതാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചത്.
ടാക്കിളിങ്ങിനിടെ മെസ്സി, ഐസ മാണ്ടിയുടെ കാലിന്റെ പിറകില് ശക്തമായി ചവിട്ടിയിരുന്നു. അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഫൗള് ആയിരുന്നു അത്. മഞ്ഞക്കാര്ഡോ ചുവപ്പ് കാര്ഡോ നല്കാവുന്ന ഫൗള് എന്നാണ് പല ഫുട്ബോള് വിദഗ്ധരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
എന്നാല് പോളിഷ് റഫറി സൈമോന് മാര്സിനിയാക് അത് വെറുമൊരു ഫൗള് ആയി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ഇത് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും, ഓണ് ഫീല്ഡ് റഫിയോട് മോണിറ്റര് പരിശോധിക്കാന് പോലും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഐസ മാണ്ടി വിഷയം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.
റഫറി, മെസ്സിയ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയില് തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന വിമര്ശനമാണ് ഇപ്പോള് ഉയരുന്നത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില് വലിയ എതിര്പ്പാണ് പലരും ഉയര്ത്തുന്നത്. ഇതിനെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ എതിര്പ്പ് എന്ന് മാത്രം ചുരുക്കിക്കാണാനും സാധ്യമല്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളര്മാര് വരെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റിയുടെ മുന് താരം നെഡും ഒനുവോഹ അതി രൂക്ഷമായ വിമര്ശനമാണ് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. മെസ്സി ചെയ്തത് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് നല്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൗള് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഒനുവോഹ പ്രതികരിച്ചത്. റഫറി ചിലപ്പോള് കാണാതെ പോയതായിക്കാം, പക്ഷേ, വീഡിയോ അസിറ്റന്റ് റഫറി ആ ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ടിട്ടും ഇടപെടാതിരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
എല്എംഎസ് മുന് താരം അലെ മൊറേനോയും അതി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. വലിയ കളിക്കാര്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നു എന്ന വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് മെസ്സിയുടെ കാര്യത്തില് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് മൊറേനോ പറയുന്നത്. സൂപ്പര് താരങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചു.
മെസ്സി ഒരു ഗോള് മാത്രം നേടി നില്ക്കുമ്പോള് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം. വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ഇടപെട്ട് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില് ഒരുപക്ഷേ, കളിയുടെ ഗതി തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞേനെ. മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് നേട്ടവും, ഗോള് വേട്ടയിലെ റെക്കോര്ഡും അസാധ്യമായേനെ. മാത്രമല്ല, ചുവപ്പ് കാര്ഡ് കിട്ടി മെസ്സി പുറത്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അള്ജീരിയയുടെ പോരാട്ടം പിന്നേയും കനത്തേനെ. ഒരുപക്ഷേ, അടുത്ത മത്സരങ്ങളില് അര്ജന്റീന കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദവും നേരിട്ടേനെ.
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