Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Messi Controversy: റഫറി മെസ്സിയുടെ ആളോ? അത് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത്? ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ നിറംകെടുത്തി വിവാദം

Messi Controversy: റഫറി മെസ്സിയുടെ ആളോ? അത് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത്? ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ നിറംകെടുത്തി വിവാദം

Messi Controversy: മെസ്സി ചെയ്തത് ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടാവുന്ന ഫൌൾ ആണെന്നാണ് പല ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധരും പറയുന്നത്. മെസ്സിയ്ക്ക് അനുകൂലമായി റഫറിയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 17, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:58 PM IST
Messi Controversy: റഫറി മെസ്സിയുടെ ആളോ? അത് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത്? ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ നിറംകെടുത്തി വിവാദം
Image Credit: Messi Red Card Representative Image: Created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
റഫറി മെസ്സിയുടെ ആളോ? അത് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്ത്? വിവാദം
Lionel Messi2 min ago
2
Kerala Weather Report35 min ago
3
FIFA world cup 202641 min ago
4
KSRTC Free Travel1 hr ago
5
Dengue1 hr ago