/Lionel Messi Retires: അർജന്റീനിയൻ കുപ്പായം അഴിച്ച് മെസ്സി; അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു, വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പുമായി താരം

ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്: അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചു. 21 വർഷം നീണ്ട പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിനൊടുവിലാണ് താരം നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തോടും ദേശീയ ടീമിനോടും വിടപറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം. പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ മെസ്സി നൽകിയിരുന്നു. അർജന്റീനക്കാരനായി ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതായും, നിറഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടിയാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. നാളിതുവരെ സ്വപ്നം കണ്ട സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സന്തോഷത്തോടെയാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നും മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഹൃദയം പറിഞ്ഞുപോരുന്ന വേദനയോടെയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മടങ്ങാനുള്ള സമയം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു," - വിരമിക്കൽ കുറിപ്പിൽ മെസ്സി വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിലെ വിജയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാക്കാലത്തും ഈ ദേശീയ ജേഴ്സിക്കായി തന്റെ സർവ്വതും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താരം കുറിച്ചു. ഒരു അർജന്റീനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ആരാധകനെയും അഭിമാനം കൊള്ളിക്കാനാണ് താൻ മൈതാനത്ത് പോരാടിയത്. ടീമിനെ ഇനിയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും, മോശം സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവിസ്മരണീയമായ എല്ലാ ഓർമകളും നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നും 21 വർഷത്തെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതായും 2022 ലോകകപ്പ് നേടിയ അർജന്റീന നായകൻ വികാരനിർഭരമായി കുറിച്ചു.
അർജന്റീനയ്ക്കായി 207 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 125 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി 2008 ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണവും 2021, 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. ടീമിനായി നൽകാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ലെന്നും പുതിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറേണ്ട സമയമാണിതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബത്തിനും പരിശീലകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും ആരാധകർക്കും നന്ദി അറിയിച്ച താരം, ഇനി മുതൽ ഒരു സാധാരണ ആരാധകനായി ഗാലറിയിലിരുന്ന് അർജന്റീനയ്ക്കായി ആർത്തുവിളിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചു.
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