കൊച്ചി: അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീം കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മെസി ഉള്പ്പെടുന്ന അര്ജന്റീയുടെ ഫുട്ബോള് ടീം കേരളത്തില് എത്തുമെന്ന് അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബര് 10 മുതല് 18 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് അര്ജന്റീന ടീമിന്റെ കേരള സന്ദര്ശനം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കേരള സര്ക്കാരുമായി ചേര്ന്ന് റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഫുട്ബോള് ലോക ജേതാക്കളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീം കേരളത്തിലെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സര്ക്കാരിനെയും റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടില് നിര്ത്തി നിരവധി പേര് സൃഷ്ടിച്ച പുകമറ കൂടിയാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇല്ലാതാവുന്നത്. വസ്തുതകള് അന്വേഷിക്കാതെ മെസിയും സംഘവും കേരളത്തിലെത്തില്ലെന്ന നിലയില് ഒരു വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രചാരണം കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോള് പ്രേമികളെ നിരാശരാക്കിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോള് പ്രേമികള് ഏറെനാളായി കാത്തിരുന്ന കാല്പന്തുകളിയുടെ ഉത്സവ ദിനങ്ങള്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതിരാളികളെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരം നടക്കുക തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
2024 സെപ്തംബര് 24 നായിരുന്നു സംസ്ഥാന കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാന് അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീം കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഖത്തര് ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് തങ്ങള്ക്കായി ആര്ത്തുവിളിച്ച കേരളത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അര്ജന്റീനയുടെ ദേശീയ ടീം കേരളത്തിലെത്താന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അബ്ദുറഹിമാന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ലയണല് മെസി അടക്കമുള്ള അര്ജന്റീന ദേശീയ ടീം ഇന്ത്യയില് കളിക്കാന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഭീമമായ ചെലവ് താങ്ങാന് കഴിയില്ലെന്ന കാരണത്താല് ഇന്ത്യ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേരളം അര്ജന്റീനയുടെ ദേശീയ ടീമിനെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഓണ്ലൈന് മീറ്റിംഗിലൂടെ വിശദമായ ചര്ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനു മുൻപ് 2011 സെപ്റ്റംബറിലാണ് മെസി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അന്ന് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട്ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെനസ്വേലക്കെതിരെ അര്ജന്റീന കുപ്പായത്തില് സൗഹൃദ മത്സരത്തിലും ലയണൽ മെസി കളിച്ചിരുന്നു.
