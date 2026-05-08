IPL 2026, LSG vs RCB: ഐഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ ഒമ്പത് റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മിച്ചൽ മാർഷ് 56 പന്തിൽ നിന്ന് 111 റൺസ് നേടി ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവർന്നു.
തുടർന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ പ്രിൻസ് യാദവ്ന്റെ പ്രകടനവും ആർസിബിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. മാർഷും പ്രിൻസ് യാദവും ഒടുവിൽ ലഖ്നൗവിനെ വിജയിപ്പിച്ചു. തുടർച്ചയായ ആറ് തോൽവികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം വിജയിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
ഇതോടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് LSG. മഴ വില്ലനായതോടെ 19 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ 213 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുർന്ന ആർസിബി 19 ഓവറിൽ 203 റൺസ് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആർസിബിയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ രജത് പാട്ടീദാറാണ്.
ലഖ്നൗവിലെ ഭാരത് രത്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ് ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ആർസിബി ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പട്ടീദാർ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ലഖ്നൗവിനായി പ്രൻസ് യാദവും ഷഹബാസ് അഹമ്മദും ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. തുടർച്ചയായുള്ള ആറ് തോൽവികൾക്ക് ശേഷമാണ് ലഖ്നൗ ഒരു മത്സരം ജയിച്ചത്. ജയിച്ചെങ്കിലും 6 പോയിന്റുമായി ലഖ്നൗ അവസാന സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആകുമായിരുന്നു ആർസിബി നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.
