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Manav Suthar: അരങ്ങേറ്റം അടിപൊളിയാക്കി മാനവ്! അഫ്ഗാനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി, 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടം

Manav Suthar: പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 08, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:43 PM IST
Manav Suthar: അരങ്ങേറ്റം അടിപൊളിയാക്കി മാനവ്! അഫ്ഗാനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി, 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടം
Image Credit: Manav Suthar | Credit: BCCI

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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