/Manav Suthar: അരങ്ങേറ്റം അടിപൊളിയാക്കി മാനവ്! അഫ്ഗാനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി, 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടം

ചാണ്ഡിഗഢ്: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം നടക്കുന്ന ചില പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നിനാണ് ചാണ്ഡിഗഢ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു ബൗളർ...
അതേ, മറ്റാരുമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പുതുമുഖ താരം മാനവ് സുതാർ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ മാനവ് സുതാർ സ്വന്തമാക്കിയത് ആറ് വിക്കറ്റുകളാണ്. 22 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ മാനവ് സുതാർ 33 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് വീഴ്ത്തിയത് ആറ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിക്കറ്റുകളാണ്. ഇതിൽ പത്ത് ഓവറുകൾ മെയ്ഡൻ ഓവറുകളും ആയിരുന്നു.
ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 564 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 152 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. ഓപ്പണർ അബ്ദുൾ മാലിക് മുതൽ മാനവ് സുതാറിന്റെ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബാറ്റർമാർ പതറിവീഴുകയായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ര സുപരിചിതമല്ല, മാനവ് സുതാറിന്റേതിന് സമാനമായ പ്രകടനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. 1932 ൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് നിസാർ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. 93 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തായിരുന്നു ഈ നേട്ടം.
1961 ൽ പാകിസ്താനെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരമായിരുന്നു വമൻ കുമാർ. 64 റൺസ് വിട്ടുനൽകി അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളാണ് അന്ന് വമൻ കുമാർ നേടിയത്. 1967 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആബിദ് ആറ് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. 1979 ൽ ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരെ ദിലീപ് ദോഷിയും ആറ് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
1988 ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരമായിരുന്നു നരേന്ദ്ര ഹിർവാനി. അന്ന് 61 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് എട്ട് വിക്കറ്റുകളാണ് ഹിർവാനി സ്വന്തമാക്കിയത്. 2008 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അമിത് മിശ്ര 71 റൺസ് വിട്ടുനൽകി അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളും നേടിയിരുന്നു.
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