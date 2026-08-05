Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Mark Zuckerberg: വീഴ്ചകളിൽ ക്ഷമാപണവുമായി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്; പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചു!

Mark Zuckerberg: വീഴ്ചകളിൽ ക്ഷമാപണവുമായി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്; പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചു!

മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി സമിതിയോട് മാപ്പുപറഞ്ഞ് മെറ്റാ മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, ഡീപ്ഫേക്ക് പ്രചരണം, ആപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ എന്നിവയിലാണ് മെറ്റാ മേധാവി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:24 PM IST
Mark Zuckerberg: വീഴ്ചകളിൽ ക്ഷമാപണവുമായി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്; പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചു!
Image Credit: Mark Zuckerberg | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി 'Z'
2
3
4
5