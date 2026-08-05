/Mark Zuckerberg: വീഴ്ചകളിൽ ക്ഷമാപണവുമായി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്; പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പണം കൈപ്പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചു!

ന്യൂഡൽഹി: മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി സമിതിയോട് മാപ്പുപറഞ്ഞ് മെറ്റാ മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, ഡീപ്ഫേക്ക് പ്രചരണം, ആപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ എന്നിവയിലാണ് മെറ്റാ മേധാവി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പണം കൈപ്പറ്റിയതായി മെറ്റ സമ്മതിച്ചെന്നും വിവരമുണ്ട്. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രത്യേക പരാമർശമില്ല.
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ മെറ്റയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെതിരെ നേരത്തെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതിൽ സക്കർബർഗ് മാപ്പുപറയണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സമിതി കർശന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ മെറ്റയുടെ ഉന്നതതല സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഈ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് സക്കർബർഗ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
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