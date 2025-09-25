English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

West Indies Test Series: ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരൻ 'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എൻ ജഗദീശൻ

ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിൽ വച്ചാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. ശേഷം ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അടുത്ത മാച്ച് നടക്കും

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 07:41 PM IST
  • വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വ്യാഴാഴ്ച ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിൽ വച്ചാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക
  • ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അടുത്ത മാച്ച് നടക്കും

Read Also

  1. Sanju Samson: മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് സ്വാന്ത്വനമേകി കോച്ച് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്

Trending Photos

Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
West Indies Test Series: ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരൻ 'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എൻ ജഗദീശൻ

ഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വ്യാഴാഴ്ച ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാരായൺ ജഗദീശനെയാണ്. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിൽ വച്ചാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. ശേഷം ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അടുത്ത മാച്ച് നടക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: ഇനിയും അവഗണനയോ? അവസരം നഷ്ടമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം; ലാലേട്ടനെ ഉപമിച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ കിടിലൻ മറുപടി!

 'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ ജഗദീശൻ

തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആണ് എൻ ജഗദീശൻ. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെയും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2020, 2022, 2023 എന്നീ മൂന്ന് ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ കളിച്ച അദ്ദേഹം 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 110  സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 162 റൺസ് നേടി. 
2016 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജഗദീശൻ,  വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ 277 റൺസ് നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. പുരുഷ ഏലിസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 5 സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ജഗദീശന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള ആദ്യ ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്ക്  അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

N JagadeesanRishabh PantWest Indies Test Seriescricket

Trending News