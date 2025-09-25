West Indies Test Series: ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരൻ 'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എൻ ജഗദീശൻ

ഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വ്യാഴാഴ്ച ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാരായൺ ജഗദീശനെയാണ്. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിൽ വച്ചാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. ശേഷം ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അടുത്ത മാച്ച് നടക്കും.
'മിസ്റ്റർ റിലയബിൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ ജഗദീശൻ
തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആണ് എൻ ജഗദീശൻ. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെയും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2020, 2022, 2023 എന്നീ മൂന്ന് ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ കളിച്ച അദ്ദേഹം 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 110 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 162 റൺസ് നേടി.
2016 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജഗദീശൻ, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ 277 റൺസ് നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. പുരുഷ ഏലിസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 5 സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ജഗദീശന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള ആദ്യ ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ഋഷഭ് പന്തിന് പകരക്കാരനായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
