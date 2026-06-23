/അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രിയ; മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻമാർക്ക് വിജയം, മിശിഹ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു

ഡല്ലാസ്: ജെ ഗ്രൂപ്പിൽ അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രിയയുടെ കിടിലൻ പ്രകടനം. എന്നാൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ അർജന്റീന വിജയം നേടി. 38-ാം മിനിട്ടിലും അവസാന പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലും ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് അർജന്റീന വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
പതിനൊന്ന് ഷോർട്ടുകളാണ് അർജന്റീന ഉതിർത്തതെങ്കിൽ ആറെണ്ണം ഓസ്ട്രിയയും തൊടുത്തു. ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകൾ അർജന്റീന മൂന്നെണ്ണവും ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് ഒരെണ്ണവും. ഈ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ ഗോൾവലക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഏക ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ട് ആണ് ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത്.
പാസ് അക്യുറസിയുടെ കാര്യത്തിലും പാസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിലും അർജന്റീന തന്നെ മുന്നിട്ടുനിന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഓസ്ട്രിയ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അർജന്റീനയുടെ പെനാൾട്ടി ബോക്സിൽ പലതവണ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്ന പോരായ്മകൾ ഓസ്ട്രിയൻ പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീനയുടെ സ്ഥാനം. 24-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഓസ്ട്രിയ ഉള്ളത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഓസ്ട്രിയ ഒരുക്കിയത് ചില സെറ്റ് പീസ് സാധ്യതകളായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫിനിഷിങ്ങിനെ പോരായ്മ വീണ്ടും ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ കളി അവസാനിക്കാൻ സെക്കന്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മെസ്സി നേടിയ രണ്ടാം ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന വിജയം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.
കളിയുടെ ആദ്യ മിനിട്ടുകളിൽ തന്നെ അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലനമായി പെനാൾട്ടി കിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ലയണൽ മെസ്സി ആ കിക്ക് മിസ്സാക്കി. പക്ഷേ, രണ്ട് ഓൺ ഫീൽഡ് ഗോളുകളിലൂടെ അതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടെ, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി ലയണൽ മെസ്സി മാറി. മൊത്തം 18 ഗോളുകളാണ് മെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേടിയ ഹാട്രിക് ഗോളുകളോടെ മെസ്സി മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസ്സെയുടെ 16 ഗോളിന്റെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി, ആ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെസ്സി.