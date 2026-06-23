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അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രിയ; മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻമാർക്ക് വിജയം, മിശിഹ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു

Argentina Vs Austria: അർജന്റീനയെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഒരിക്കൽ പോലും ഗോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവസാന നിമിഷം മെസ്സി നേടിയ രണ്ടാം ഗോളിലൂടെ അർജന്റീന വിജയം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 23, 2026, 12:49 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:49 AM IST
അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രിയ; മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻമാർക്ക് വിജയം, മിശിഹ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു
Image Credit: Argentina Vs Austria | Illustration generated by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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