MI vs LSG: 2026 ലെ ഐ‌പി‌എല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് പരാജയത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. രോഹിത് ശർമ്മയുടെ വരവോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് തോൽവിയുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ട പ്രതീക്ഷ സജീവമാക്കി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 5, 2026, 07:18 AM IST
IPL 2026: MI vs LSG: ലഖ്നൗവിനെ തകർത്ത് പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടം കൈവിടാതെ MI

MI vs LSG: ഐപിഎല്ലിൽ റൺമല ഉയർത്തിയ ലഖ്‌നൗവിന് ചുട്ട മറുപടി നൽകി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. കൂറ്റൻ റൺസ് ഉയർത്തിയ ലഖ്‌നൗവിനെ റയാൽ റിക്കൽട്ടനും രോഹിത് ശർമ്മയും ചേർന്ന് കിടിലം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.

ഒന്നാം വിക്കാറ്റിൽ ആദ്യ 10.5 ഓവറിൽ രോഗിത ശർമയും റിക്കൽട്ടനും സൺ അടിച്ചുവാരിയത് 143 റൺസായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ നിക്കോളാസ്‌ പൂരം സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കി. 21 പന്തിയിൽ നിന്നും 63 റൺസാണ് പൂരൻ വാരി കൂട്ടിയത്. മിച്ചൽ മാർഷിനൊപ്പം ചേർന്ന് 94 റൺസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ലഖ്‌നൗവിനെ വൻ സ്കോറിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചു,    

തുടർന്ന് ഒപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ മിച്ചൽ മാർഷ് ലക്‌നൗവിന് നൽകിയത് മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു. 24 പന്തിൽ 44 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. തന്റെ കന്നി മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അഞ്ച് പന്തിൽ 13 റൺസെടുത്ത ഇംഗ്ലിസിനെ ഗസൻഫറിൻ്റെ പന്തിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. എയ്‌ഡൻ മർക്രം 31 റൺസും ഹിമ്മത് സിങ് 40 റൺസുമെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു.  

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലഖ്‌നൗ  നിശ്ചിത ഓവറില്‍ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 228 റണ്‍സ് ഉയർത്തി.  തുടർന്ന് മുംബൈ 18.4 ഓവറില്‍ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 229 റണ്‍സെടുത്ത് വിജയനേട്ടം നേടുകയായിരുന്നു, 6 വിക്കറ്റിനാണ് മുംബൈ ജയിച്ചു കയറിയത്. ടോസ് നേടിയ മുംബൈ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

