Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /Unite8 Sports: സ്പോർട്‌സ് പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; യുണൈറ്റ്8 ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു

Unite8 Sports: സ്പോർട്‌സ് പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; യുണൈറ്റ്8 ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു

Unite8 Sports: വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MIB) അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് ചാനലുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ചത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 03, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:58 AM IST
Unite8 Sports: സ്പോർട്‌സ് പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; യുണൈറ്റ്8 ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു
Image Credit: ZEE | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മമത യുഗം തീർന്നു? തൃണമൂൽ പിടിച്ചടക്കാൻ ഋതബ്രത... അപ്രമാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ
Mamata Banerjee18 min ago
2
Kochi Girls Attacked25 min ago
3
Unite8 Sports29 min ago
4
Thamarassery churam54 min ago
5
Nalanchira Murder2 hrs ago