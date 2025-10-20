English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • FIFA U-20 World Cup: ചരിത്ര വിജയം! അർജന്റീനയെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ജയം എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന്

FIFA U-20 World Cup: ചരിത്ര വിജയം! അർജന്റീനയെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ജയം എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന്

Morocco Win FIFA U-20 World Cup: പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ യാസിർ സാബിരി മൊറോക്കോയ്ക്കായി പെനാൽറ്റി ​ഗോൾ നേടി. ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം മിനിറ്റിൽ യാസിർ സാബിരി രണ്ടാം ​ഗോൾ നേടി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:11 AM IST
  • ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് മൊറോക്കോ അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് നേടുന്നത്
  • 2009ല്‍ ഘാനയ്ക്ക് ശേഷം അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായി മൊറോക്കോ

FIFA U-20 World Cup: ചരിത്ര വിജയം! അർജന്റീനയെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ജയം എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന്

സാന്റിയാ​ഗോ: അർജന്റീനയെ തകർത്ത് മൊറോക്കോ. അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളിന് അർജന്റീനയെ തകർത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരായി മൊറോക്കോ. ചിലിയിലെ സാന്റിയാ​ഗോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോ അർജന്റീനക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളുകളാണ് നേടിയത്.

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മൊറോക്കോ ഫിഫ അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് നേടുന്നത്. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ യാസിർ സാബിരി നിർണായ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ മൊറോക്കോയ്ക്ക് ആദ്യം ലീഡ് നൽകി. ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഒത്മാൻ മാമയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാസും സബിരി ​ഗോളാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും അവസരങ്ങൾ നിരവധി വന്നെങ്കിലും ​ഗോൾ പിറന്നില്ല.

ഇതോടെ 2-0ന് മൊറോക്കോ ചരിത്ര വിജയം നേടി. 2009ല്‍ ഘാനയ്ക്ക് ശേഷം അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായി മൊറോക്കോ മാറി. ശനിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ​ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് കൊളംബിയ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

