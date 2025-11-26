English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Hardik Rathi: ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; ദേശീയ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

Basketball Player: ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:56 PM IST
  • നിലത്തുവീണ ഹാർദ്ദിക്കിന്റെ നെഞ്ചിലാണ് പോൾ ഇടിച്ചത്
  • ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു

Hardik Rathi: ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലനത്തിനിടെ അപകടം; ദേശീയ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

ഹരിയാന: ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലനത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ദേശീയ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം ഹാർദ്ദിക് റാഠിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. റോഹ്ത്തക്കിലെ ലഖൻ മജ്ര ​ഗ്രാമത്തിലെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാനെത്തിയ ഹാർദ്ദിക് ബോൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട ശേഷം പോളിൽ തൂങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമിച്ച പോൾ ഒടിഞ്ഞ് ഹാർദ്ദിഖിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

നിലത്ത് വീണ ഹാർദ്ദികിന്റെ നെഞ്ചിൽ  പോൾ ഇടിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കൾ ഉടൻ തന്നെ പോൾ എടുത്തുമാറ്റി ഹാർദ്ദിക്കിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ഹാർദ്ദിക്കിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ഹരിയാനയിലെ എല്ലാ കായിക മത്സരങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.

ദേശീയ യൂത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ നിരവധി മെഡലുകൾ നേടിയ താരമാണ് ഹാർദ്ദിക് റാഠി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നായബ് സിങ് സെയ്നി പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Hardik RathiHardik Rathi Death

