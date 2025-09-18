ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നീരജ് ചോപ്ര പുറത്തായി. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് 85 മീറ്ററിനപ്പുറം കണ്ടെത്താനായില്ല. എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നീരജ് തള്ളപ്പെട്ടു.
ഇതോടെ, അവസാന ആറ് പേരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ നീരജ് മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ അഞ്ച് ശ്രമങ്ങളില് 83.65 മീറ്റര്, 84.03 മീറ്റര്, ഫൗള്, 82.63 മീറ്റര്, ഫൗള് എന്നിങ്ങനെയാണ് നീരജിന്റെ പെര്മോന്സ്. എന്നാൽ, അവസാന ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഈ പ്രകടനം മതിയായിരുന്നില്ല.
നീരജിന്റെ പുറത്താകൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ സച്ചിൻ യാദവ് മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. 86.27 മീറ്റർ ദൂരമെറിഞ്ഞ് സച്ചിൻ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണിത്. കൂടാതെ, ഇതിനുമുമ്പ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിട്ടുണ്ട് സച്ചിൻ.
ട്രിനിഡാഡ് താരം കെഷ്ററോണ് വാള്കോട്ട് (88.16 മീറ്റര്), ഗ്രനഡ താരം ആന്ഡേഴ്സണ് പീറ്റേഴ്സണ് (87.38 മീറ്റര്), യു.എസ്.എ യുടെ കുര്ടിസ് തോംസണ് (86.67) മീറ്റര് എന്നിവരാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
