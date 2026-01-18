English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  India vs New Zealand ODI: കോലിയുടെ സെഞ്ച്വറി തുണച്ചില്ല; പരമ്പര നേടി ന്യൂസിലൻഡ്

India vs New Zealand ODI: കോലിയുടെ സെഞ്ച്വറി തുണച്ചില്ല; പരമ്പര നേടി ന്യൂസിലൻഡ്

ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി. ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ന്യൂസിലൻഡ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 18, 2026, 09:44 PM IST
  • ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന് 41 റൺസിൻറെ ജയം

India vs New Zealand ODI: കോലിയുടെ സെഞ്ച്വറി തുണച്ചില്ല; പരമ്പര നേടി ന്യൂസിലൻഡ്

ഇൻഡോർ ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന് 41 റൺസ് ജയം. 2-1ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

New ZealandIndia vs New Zealand ODI

