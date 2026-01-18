India vs New Zealand ODI: കോലിയുടെ സെഞ്ച്വറി തുണച്ചില്ല; പരമ്പര നേടി ന്യൂസിലൻഡ്

ഇൻഡോർ ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന് 41 റൺസ് ജയം. 2-1ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.
New Zealand overcome Virat Kohli's brilliance to clinch the ODI series 2-1 #INDvNZ : https://t.co/MRZ6l9RU7y pic.twitter.com/pk5NXiI0ik
— ICC (@ICC) January 18, 2026
