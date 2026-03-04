ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകര്ത്ത് ന്യൂസീലൻഡ് ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തോല്പ്പിച്ചാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിശ്ചിത ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 169 റണ്സാണ് നേടിയത്. മാര്കോ ജാന്സന്റെ പ്രകടനമാണ് മാന്യമായ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗില് ന്യൂസിലന്ഡ് 12.5 ഓവറില് ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തില് ന്യൂസിലന്ഡ് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഫിന് അലന് നേടിയ സെഞ്ചുറിയാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 33 പന്തുകൾ നേരിട്ട കിവീസ് ബാറ്റർ ഫിൻ അലൻ എട്ട് സിക്സും പത്തു ഫോറുകളും ഉൾപ്പടെ 100 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു. ടിം സീഫെര്ട്ട് - അലന് സഖ്യം ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റില് തന്നെ 117 റണ്സ് ചേര്ത്തു. ടി20 ലോകകപ്പിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയാണ് അലന് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
