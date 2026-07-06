/Neymar Retirement: ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നെയ്മർ

FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം നെയ്മർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രസീൽ ടീം പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനെ 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി നോർവേ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു. തുടർച്ചയായ ആറാം ലോകകപ്പിലും കിരീടമില്ലാതെ മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ബ്രസീൽ ആരാധകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തുവന്നത്. മത്സരത്തിനിടയിലും നെയ്മർ വളരെ വികാരാധീനനായി കാണപ്പെട്ടു.
നോർവേ ബ്രസീലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ടീമിന്റെ തോൽവിയിൽ തകർന്നുപോയ നെയ്മർ വിരമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനായി ഗോൾ നേടിയ ഒരേയൊരു വ്യക്തി നെയ്മർ മാത്രമാണ്. ഒരു പെനാൽറ്റി ഗോളാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടുവെങ്കിലും ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടു.
മത്സരത്തിനുശേഷം വികാരാധീനനായ നെയ്മർ തന്റെ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ താൻ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചുവെന്നും പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു അത് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു." എന്നായിരുന്നു മത്സരത്തിന് ശേഷം നെയ്മർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
130 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നെയ്മർ 80 ഗോളുകളോടെ ബ്രസീൽ പുരുഷ ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടത്തോടെയാണ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 2010 ൽ രാജ്യാന്തര കരിയർ ആരംഭിച്ച നെയ്മർ നാല് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ ബ്രസീലിനു വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഒളിംപിക് ടൂർണമെന്റുകളിൽ പങ്കെടുത്ത താരം, 2012 ൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുകയും 2016 ൽ ബ്രസീലിനെ സ്വർണ മെഡലിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2010 ആഗസ്റ്റ് 9 ന് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് നെയ്മർ ബ്രസീലിനായി തന്റെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ചത്. കാലിനേറ്റ പരിക്കുമൂലം ഈ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിന്റെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ നെയ്മറിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
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