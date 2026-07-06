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Neymar Retirement: ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നെയ്മർ

Brazil vs Norway: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നെയ്മർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ആരംഭിച്ച അതേ വേദിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാന മത്സരം കളിച്ചതും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:34 AM IST
Neymar Retirement: ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നെയ്മർ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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