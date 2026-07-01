/FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ഐവറി കോസ്റ്റിനെ കീഴടക്കി നോർവേ

FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നോർവേ. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് നോർവേ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ കീഴടക്കിയത്.
ഹാളണ്ട് വിജയഗോൾ നേടിയത് 86 മത്തെ മിനിറ്റിലാണ്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ നോർവേയുടെ എതിരാളികൾ ബ്രസീലാണ്. തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത് ഐവറി കോസ്റ്റായിരുന്നു. ഹാളണ്ടും സോർലോത്തും അടങ്ങുന്ന നോർവേ മുന്നേറ്റവും ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. ആദ്യ 30 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാനം കടുത്ത ആക്രമണപ്രത്യാക്രമണങ്ങളാണ് മൈതാനത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ആദ്യപകുതിയിൽ നോർവേ ഒരുഗോളിന് മുന്നിട്ടുനിന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഐവറി കോസ്റ്റ് മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി. നോർവേ പ്രതിരോധം പലകുറി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 55 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിന് മികച്ച അവസരവും ലഭിച്ചു. നിക്കൊളാസ് പെപ്പെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉഗ്രൻ ഷോട്ടുതിർത്തു. ഷോട്ട് നോർവേ ഗോളി തട്ടിയകറ്റി. ശേഷം പകരക്കാരെ ഇറക്കി ഐവറി കോസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം ശക്തമാക്കി. അതിന് ഫലവുമുണ്ടായി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ അമദ് ഡിയാലോ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ സമനിലപിടിച്ചു. വലതുവിങ്ങിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് നോർവേ താരങ്ങളെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നേറിയാണ് ഗോളടിച്ചത്. അതോടെ സ്കോർ 1-1. തുടർന്ന് മത്സരം അവസാനിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് നോർവേ ലീഡെടുത്തു. സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാളണ്ടാണ് ഗോളടിച്ചത്. പാട്രിക് ബെർഗിന്റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഗോൾ പിറന്നത്. പിന്നീട് ഐവറി കോസ്റ്റിന് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുമായില്ല.
ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് 32 മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ. എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് സ്വീഡനെ ഫ്രാൻസ് കീഴടക്കിയത്. എംബപ്പെ ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടി. മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയത് ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയായിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഫ്രാൻസിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വീഡൻ ശരിക്കും പ്രയാസപ്പെട്ടു.
എംബപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഗോളോട് ഈ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിക്കും എംബപെയ്ക്കും ആറു വീതം ഗോളുകളായി. 18 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 ഗോളുകൾ നേടിയ 27 കാരനായ എംബപ്പെ, മുൻ ജർമൻ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയെ മറികടന്ന് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി. 29 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 19 ഗോൾ നേടിയ ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഒന്നാമൻ. എംബപ്പെ ഫ്രാൻസിനായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് 45 മത്തെ മിനിറ്റിലായിരുന്നു.
തുടർന്ന് 53 മത്തെ മിനിറ്റിലായിരുന്നു ബ്രാനിറ്റിലാണ് ബ്രാഡ്ലി ബാർകോള ഫ്രാൻസിന്റെ ലീഡുയർത്തിയത്. ബോക്സിനു പുറത്തുനിന്ന് പന്ത് കൈക്കലാക്കി ഒലിസെ നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് പിഴവ് കൂടാതെ ബാർക്കോള വലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. 74 മത്തെ മിനിറ്റിലായിരുന്നു എംബപെയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ പിറന്നത്. ഒലിസെയുടെ മറ്റൊരു അസിസ്റ്റിൽ സ്വീഡിഷ് പ്രതിരോധനിരയെ പിളർത്തി ഓടിക്കയറാൻ പാകത്തിൽ എംബപെക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് വലയുടെ മൂലയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പദ്യ പകുതിയിൽ ആറ് ഓൺടാർജറ്റ് ഷോട്ടുകൾ ഫ്രാൻസ് ഉതിർത്തപ്പോൾ ഒസ്വീഡന്റെ മറുപടി ന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള 8 ഷോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 ഗോളവസരങ്ങളാണ് ആദ്യപകുതിയിൽ ഫ്രാൻസ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് പട നിരന്തരം ആക്രമിച്ച് കയറിയതോടെ നിറംമങ്ങിപ്പോയ സ്വീഡന് ആകെ മൂന്ന് ഗോളവസരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
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