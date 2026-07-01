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FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ഐവറി കോസ്റ്റിനെ കീഴടക്കി നോർവേ

France vs Sweden, Norway vs Ivory Coast: ഐവറി കോസ്‍റ്റിനെതിരെ നോർവേയ്ക്ക് 2-1 വിജയം. എംബാപ്പെയും ബ്രാഡ്‌ലി ബാർകോളയും ഗോൾ നേടിയതോടെ ഫ്രാൻസ് സ്വീഡനെ 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:26 AM IST
FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ഐവറി കോസ്റ്റിനെ കീഴടക്കി നോർവേ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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FIFA World Cup 2026: സ്വീഡനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; ഐവറി കോസ്റ്റിനെ കീഴടക്കി നോർവേ
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