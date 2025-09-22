Online Betting App Case: ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി റോബിൻ ഉത്തപ്പ

ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ ഇഡിക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരായി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് താരം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡി ഓഫീസിലെത്തിയത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) താരത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1xBet എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടപടി.
നേരത്തെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്ന, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെയും മുൻ ടിഎംസി എംപിയും നടിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തി, ബംഗാളി നടൻ അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെയും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ കേസിൽ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗിനും നടൻ സോനു സൂദിനും യഥാക്രമം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ഹാജരാകാനും ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: CCL 2025: സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നവംബറിൽ തുടക്കം; നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ
കുറാക്കാവോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് 1xBet. വാതുവെപ്പ് വ്യവസായത്തിൽ 18 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 1xBet ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കായിക ഇനങ്ങളിൽ വാതുവെപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കും. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റും ആപ്പും 70 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രമുഖ കായികതാരങ്ങൾ, സിനിമാ നടന്മാർ, മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
