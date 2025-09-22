English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Online Betting App Case: ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി റോബിൻ ഉത്തപ്പ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ഇതിന്റെ ഭാ​ഗമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്‌ന, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെയും മുൻ ടിഎംസി എംപിയും നടിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തി, ബംഗാളി നടൻ അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെയും ബി​ഗ് ബോസിൽ കാണാം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:43 PM IST
  • നേരത്തെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്‌ന, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെയും മുൻ ടിഎംസി എംപിയും നടിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തി, ബംഗാളി നടൻ അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെയും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

Read Also

  1. IND vs PAK Asia Cup 2025: പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ; ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ജയം

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
5
Money Plant
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
10
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
Online Betting App Case: ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി റോബിൻ ഉത്തപ്പ

ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ ഇഡിക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരായി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് താരം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡി ഓഫീസിലെത്തിയത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) താരത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1xBet എന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടപടി. 

Add Zee News as a Preferred Source

നേരത്തെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്‌ന, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെയും മുൻ ടിഎംസി എംപിയും നടിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തി, ബംഗാളി നടൻ അങ്കുഷ് ഹസ്ര എന്നിവരെയും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ കേസിൽ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗിനും നടൻ സോനു സൂദിനും യഥാക്രമം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ഹാജരാകാനും ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: CCL 2025: സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് നവംബറിൽ തുടക്കം; നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ

കുറാക്കാവോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് 1xBet. വാതുവെപ്പ് വ്യവസായത്തിൽ 18 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 1xBet ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കായിക ഇനങ്ങളിൽ വാതുവെപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കും. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റും ആപ്പും 70 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രമുഖ കായികതാരങ്ങൾ, സിനിമാ നടന്മാർ, മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Online betting app caseRobin Uthappaഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസ്റോബിൻ ഉത്തപ്പ

Trending News