Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 23, 2025, 07:21 AM IST
പാരീസ്: ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരം പിഎസ്ജിയുടെ ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കർ ഒസ്മാൻ ഡെംബലെയ്ക്ക്.  ബാഴ്‌സലോണയുടെ സ്പാനിഷ് കൗമാര താരം ലാമിന്‍ യമാലിനെ പിന്തള്ളി കൊണ്ടാണ് ഡെംബലെ പുരസ്കാരം നേടിയത്.

പുരസ്‌കാര വേളയിൽ വികാരഭരിതനായി താരം ഈ നിമിഷത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നെന്നും പിഎസ്ജി ക്ലബിനും പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എന്റികിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയുമുണ്ടായി.  പിഎസ്ജിയെ ആദ്യ ക്യാമ്പയ്ൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഡെംബലെ ക്ലബ്ബിനെ ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലും ചാമ്പ്യൻമാരാക്കുന്നതില്‍ നല്ലൊരു സംഭാവന നല്‍കിയിരുന്നു.  മെസ്സിക്കും നെയ്മറിനും എംബാപ്പെയ്ക്കും നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം പി എസ് ജി ക്ക് നേടികൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഡെംബലെയുടെ നേട്ടം.

വനിതകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാവായ ബാഴ്‌സലോണയുടെ ഐറ്റാന ബോൺമാറ്റി തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തേയും താരം. ആഴ്‌സണലിന്റെ സ്‌പെയ്ൻ താരം മരിയോന കാൽഡെൻ്റി രണ്ടാമതെത്തി.  ഈ വർഷത്തെ മികച്ചപുരുഷ ക്ലബ് പി എസ് ജിയാണ് വനിതാ ക്ലബ് ആഴ്സണൽ ആണ്. 

മികച്ച കോച്ചിനുള്ള യൊഹാൻ ക്രൈഫ് ട്രോഫി പുരുഷ ഫുട്ബാളിൽ പിഎസ്ജി പരിശീലകൻ ലൂയിസ് എൻ റിക്വയും വനിതാ ഫുട്‍ബോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലക സറീന വിഗ്‌മാനും നേടി. മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള യാഷിൻ ട്രോഫി പുരുഷന്മാരിൽ പിഎസ്ജിയുടെ ഡോണറുമ്മയും വനിതകളിൽ ചെൽസിയുടെ ഹന ഹാംപ്ടണും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

 

