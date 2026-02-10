English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup 2026: ട്വന്‍റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ

India vs Pak T20 World Cup 2026: ഇന്ത്യ-പാക് ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരം ഫെബ്രുവരി 15 ന് കൊളംബോയിൽ നടക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 10, 2026, 09:48 AM IST
  • നേരത്തെ ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ട ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു
  • ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പാക് ടീം കളിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്

ലാഹോർ: ട്വന്‍റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ. നേരത്തെ ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ട ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പാക് ടീം കളിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഗോവയെ എറിഞ്ഞിട്ട് തക‍ർത്ത് കേരളം! സികെ നായിഡു ട്രോഫിയിൽ ഗോവയെ തോൽപ്പിച്ചത് 243 റൺസിന്

ഇതോടെ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം ഞായറാഴ്ച കൊളംബോയിൽ വച്ച് നടക്കും.  പ്രതിസന്ധി രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പാക് സർക്കാർ പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്‌ബാസ് ഷെരീഫ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റ് മൊഹ്സിന്‍ നഖ്‌വിയുമായുള്ള ചർച്ചക്കൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ചില ആവശ്യങ്ങളിൽ ഐസിസി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നാണ് പാക് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ലോകകപ്പിലെ പങ്കാളിത്തം നഷ്ടമായതിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിനുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്താൻ അവർക്കായി ഒരു ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര വേണമെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍റെ ആവശ്യം  തള്ളിയെങ്കിലും അടുത്ത അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിന്‍റെ ആതിഥേയത്വം ബംഗ്ലാദേശിന് നൽകുന്ന കാര്യം ഐസിസി പരിഗണിക്കുമെന്നും.  2028 നും 2031 നും ഇടയിൽ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നടത്തുമെന്നും. ഐസിസിയുടെ വരുമാന വിഹിതത്തിൽ കുറവ് വരുത്തില്ലെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ലൈംഗികചൂഷണം മാത്രമല്ല നരഭോജനവുമോ? ആരാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ? എന്താണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്?

 

എന്നാൽ ഇന്ത്യയുമായി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പര പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന പാക് ആവശ്യം ഐസിസി തള്ളി. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളുടെയും അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും അതിൽ ഇടപെടാൻ ഐസിസിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

