'ഫിഫ-സീ സഹകരണം ചരിത്രപരം'; പുതു തലമുറയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ സീ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക

ഫിഫ പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദേശത്തിന് മറുപടിയുമായി 'സീ' (Zee) ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പുനിത് ഗോയങ്ക. ഫിഫയെയും ഫുട്ബോളിനെയും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിൽ 'സീ' നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫാന്റിനോയുടെ സന്ദേശം. ഇതിന് മറുപടി കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് പുനീത് ഗോയങ്ക. ഫിഫ (FIFA) ടീമിനെയും പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പുനീത് ഗോയങ്കയുടെ മറുപടി കത്ത്.
ഫിഫയുമായുള്ള ഈ സഹകരണം ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും ഫുട്ബോളിനെ എത്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ തലമുറയിൽ കളിയിൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള സീ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരും.
പുനിത് ഗോയങ്കയുടെ വാക്കുകൾ...
ഫിഫ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനായി തയാറെടുക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശവും ഊർജ്ജവും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പുനീത് ഗോയങ്ക കുറിച്ചത്. ഫുട്ബോൾ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഈ കായിക മാമാങ്കത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും എത്തിക്കുക, കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക, ഫുട്ബോളിന് വളരാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പുനീത് കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഭാഗമാകാൻ ഈ പങ്കാളിത്തതിലൂടെ സീയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഫുട്ബോളിനെ ഇന്ത്യയുടെ കായിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആരാധകരിൽ സ്പോർട്സിനോട് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
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