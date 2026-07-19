Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ഫിഫ-സീ സഹകരണം ചരിത്രപരം; പുതു തലമുറയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ സീ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക

'ഫിഫ-സീ സഹകരണം ചരിത്രപരം'; പുതു തലമുറയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ സീ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക

പുതിയ തലമുറയിൽ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം വളർത്തുന്നതിനുള്ള സീയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക..

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:28 PM IST
'ഫിഫ-സീ സഹകരണം ചരിത്രപരം'; പുതു തലമുറയിൽ ഫുട്ബോൾ ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ സീ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പുനിത് ഗോയങ്ക
Image Credit: FIFA | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
iPhone 18 Pro Launch: ഐഫോൺ 18 പ്രോ ഉടൻ എത്തും; ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം!
iPhone 18 Pro49 min ago
2
PV Sindhu1 hr ago
3
Ramayana Parayanam1 hr ago
4
FIFA world cup 20262 hrs ago
5
Netflix3 hrs ago