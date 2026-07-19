/PV Sindhu: ജപ്പാനെ അവരുടെ മണ്ണിൽ തരിപ്പണമാക്കി! അകാനെ യമഗുച്ചിയെ തകർത്ത് ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടി പി വി സിന്ധു

ടോക്കിയോ: ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 750 ടൂർണമെന്റിൽ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമഗുച്ചിയെ തകർത്ത് പിവി സിന്ധു. കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് സിന്ധു നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കായിരുന്നു (21-17, 21-17) സിന്ധു തന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജയത്തോടെ ജപ്പാൻ ഓപ്പണിൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് സിന്ധു. 2018-ലെ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിനും 2016-ലെ ചൈന ഓപ്പണിനും ശേഷം പിവി സിന്ധു സ്വന്തമാക്കുന്ന വലിയ നേട്ടമാണിത്.
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